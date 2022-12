Hortay Olivér: Fontos mérföldkő a bukaresti megállapodás

A magyar miniszterelnök felszólalásában azt mondta, hogy a mostani európai helyzet „olyan zavaros, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa”. – Véget ért az európai gazdaságtörténetének az a korszaka, amelyben olcsó nyersanyagot és energiát hoztunk be Oroszországból, cserében nyugati technológiát adtunk, és ez mindkét fél számára gazdasági növekedést és katonai biztonságot eredményezett. Új stratégia viszont nincs, ezért alakult ki stratégiai vákuum – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: ebben a helyzetben csak az innováció jelent megoldást, és a most bejelentett vezeték igazi innovatív beruházás. – Mi most a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia-vezetékének megépítésére készülünk. Ha harminc évvel fiatalabb lennék, azt mondanám, hogy ez az igazi rock and roll – mondta a miniszterelnök.