Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Egy kis vacsi

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Ursula von der Leyenorosz vagyonFriedrich Merz 2025. 12. 06. 11:44
Fotó: Olivier Matthys
A hírek: 

1.: „Magyarország pénteken hivatalosan is kizárta, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására – ez a lépés megfosztja az Európai Bizottságot egy lehetséges B tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne módot találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Ukrajna 165 milliárd eurós hitelének finanszírozásához – írja a Politico.”

2.: „De Wever korábban pénteken hangsúlyozta, hogy Belgium továbbra is teljes mértékben kiáll Európa és Ukrajna mellett, és mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát választja – közölte az Euractiv. Ugyanakkor kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet »lehetetlent kérni«, mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főleg Belgiumot érintenék.”

És mi történt péntek este?

Ursula (a gonosz Nyugati Boszorkány) és Merz (a gyáva oroszlán) elvitte vacsorázni a belga miniszterelnököt.

 

Önök szerint miért?

1.: Mert éhesek voltak.

2.: Mert fenyegetik és/vagy megzsarolják, hogy adja be a derekát.

 

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki, kiválóan lehet velük felmosni.

