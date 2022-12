Kinek a háborúja? (16. rész) – A nagy LNG-üzlet

Ha kell, ha nem, legyen sapka

Az elszálló világpiaci árak megfékezésére Brüsszel erőltetni kezdte a gázárplafon ötletét, vagyis hogy belenyúlva a piaci folyamatokba, maximálják az unióba importált földgáz beszerzési árát. Hiába mondták a szakértők, hogy a leállított vagy felrobbantott gázvezetékeken és egyoldalúan felmondott gázszerződéseken ez ugyan nem segít: attól, hogy korlátozzák a tőzsdét, nem lesz nagyobb az importálható gázmennyiség. Figyelmeztettek arra is, hogy az orosz vezetékes gáz pótlására hivatott LNG behozatala már így is bizonytalan, hiszen Európában nincs elég visszagázosító terminál, de ha még az árát is korlátozzák, az exportőrök az LNG-tankereket egyszerűen átirányítják más kikötőkbe, ahol többet kínálnak a cseppfolyósított földgázért. A gázársapka bevezetését ennek ellenére kierőszakolta Brüsszel, mégpedig magasabb áron, mint a holland gáztőzsde jegyzése. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag azt üzentük az exportőröknek, hogy drágábban is vásárolunk tőlük.

Az Egyesült Államok és az LNG-infláció

Az S&P nemrégiben ismertetett elemzése szerint a fő kérdés az, hogy az Egyesült Államok LNG-szállítmányai hogyan alakulnak az elkövetkező hónapokban.

Az USA LNG-exportja megugrott, hogy kielégítse az intenzív globális keresletet, amelynek legnagyobb része Európába irányul. Közben azonban negyvenéves csúcsra emelkedett az amerikai infláció, ami nyomást helyezett a washingtoni kormányzatra is. A magas üzemanyagárak miatt felmerült az LNG-kivitel korlátozásának lehetősége is, bár az EQT, az Egyesült Államok legnagyobb gáztermelőjének vezetői nemrégiben kiemelték, hogy Amerika növeli a kitermelést: a hét legnagyobb amerikai LNG-exportáló létesítménybe irányuló gázforgalom 2022-ben emelkedik. Az S&P Global Commodity Insights gázvezeték-áramlási adatai szerint november 1-jéig átlagosan mintegy 11,7 milliárd köbméter/napot tettek ki, szemben a 2021-es év ugyanezen időszakában mért közel 10,4 milliárd köbméter/nap értékkel. Aggódnak azonban, hogy az Egyesült Államoknak a globális gázpiacokon betöltött egyre fontosabb szerepe miatt a további LNG-exportkapacitás kiépítése a hazai földgázárak emelkedését eredményezheti. Richard Glick, az amerikai szabályozó FERC elnöke arra figyelmeztetett, hogy a kapacitásbővítés felfelé nyomja a földgázárakat és szűkíti az amerikai fogyasztók számára elérhető gázmennyiséget.

A háborús szankcióknak nevezett, orosz vezetékes gázról amerikai LNG-re történő európai ellátási átállás tehát inflációt, energiaválságot és bizonytalan gazdasági környezetet eredményez mind az USA-ban, mind az unióban. A kérdés az, kinek éri ez meg.

A legnagyobb amerikai LNG-beszállító, a Cheniere jelenleg is bővíti a kapacitásait, hogy minél több gázt tudjon világszerte exportálni, elsődleges piacának Európa számít. A hosszú távú szerződések üzleti titoknak számítanak, de ha megnézzük a cég exportadatait, az derül ki, hogy az amerikai és az európai gáztőzsde között jelentős különbség van az árazásban. A Cheniere vállalat az amerikai Henry Hub tőzsdéhez igazodva 33 eurót határoz meg megawattóránként az LNG-ért, ugyanakkor, az európai régióban használt benchmark, a holland TTF most 100 euró/megawattóra környékén mozog. Az árkülönbségből a feldolgozó cégek profitálnak, hívta fel a figyelmet az Oeconomus friss tanulmánya. Vagyis jelenleg 65-70 euró hasznot könyvelhetnek el megawattóránként. A francia Total Energies tartja a legtöbb hosszú távú szerződést a Chenierel, ami több mint tízmillió tonna LNG-nek felel meg évente. A spanyol Naturgy, amely ötmillió tonna LNG-t vásárol a Chenier-től, csaknem ötször több bevételt könyvelt el idén a gázkereskedésből, mint tavaly. A féléves jelentés alapján látható, hogy ez a Henry Hub és a TTF különbségének köszönhető, tehát az amerikai és az európai gáztőzsde közti nagyobb volumenű kereskedés óriási hasznot hajt a gázvállalatoknak. Annak ellenére, hogy további feldolgozási és szállítási költségek vannak, a feldolgozó cégek jócskán profitálnak az amerikai LNG európai eladásából. Az Insider által megszólaltatott név nélkül nyilatkozó egyik befektetési bankár a bevételekről azt mondta: itt már nem is százalékban kifejezhető pluszbevételről van szó, hanem szorzóról. Vagyis pusztán azzal, hogy az amerikai partokról Európa partjaira utaztatják a gázt, bármiféle hozzáadott érték nélkül többszörös haszonra tesznek szert a gázvállalatok. Az európai lakosság közben elszegényedik, Európa ipara pedig tönkremegy. Nagy üzlet!

A szerző a Hír TV Háború Ukrajnában című műsor felelős szerkesztője, a cikk az adásokban elhangzottak alapján íródott

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b2) nézi, amint Kadri Simson energiaügyért felelős uniós biztos, Tarek el-Mola egyiptomi olajipari miniszer és Karín Elharrar izraeli energiaügyi miniszter (elöl, b–j) megállapodást ír alá az Európai Unióba szállítandó izraeli és egyiptomi földgáz mennyiségének növeléséről Kairóban 2022. június 15-én. Az izraeli gáz Egyiptomon keresztül, cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában, hajón érkezik majd Európába (Fotó: MTI/EPA)