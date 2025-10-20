európa-ligaRangers FCFTC

Új edzőt neveztek ki a Ferencváros leendő európai kupaellenfelénél

Megvan a menesztett tréner utódja. Az FTC leendő Európa-liga-ellenfelénél, a skót Rangers labdarúgócsapatánál hétfőn Danny Röhlt nevezték ki vezetőedzőnek. A 36 éves szakember Norvégiában debütálhat.

2025. 10. 20. 20:20
Danny Röhl egy Európa-liga-meccsen debütálhat a Rangers kispadján. Fotó: AFP/NurPhoto/MI NEWS
Két forduló után hat klub áll pont nélkül az El-ben. Ezek közül az egyik a Rangers, amely az Európa-liga 2025/2026-os alapszakaszában eddig a Genktől és a Sturm Graztól is kikapott. A klubvezetés a gyenge eredmények miatt a közelmúltban menesztette Russell Martint, akinek helyét most Danny Röhl veszi át.

A Rangers eddigi idénye nem volt sikeres, az Európa-liga alapszakaszában két vereséggel áll a csapat
A Rangers eddigi idénye nem volt sikeres, az Európa-liga alapszakaszában két vereséggel áll a csapat (Fotó: APA/Erwin Scheriau)

 

BL után Európa-liga, majd bajnoki bukdácsolás

A Rangers az idényt a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte, el is jutott a főtábla kapujáig, a rájátszásig, ott azonban két meccs alapján 9-1-es összesítéssel jobbnak bizonyult a belga Club Brugge – így került az Európa-ligába a gárda. A bajnokságban sem igazán megy a csapatnak: a skót ligában nyolc forduló alatt egy-egy győzelem és vereség mellett hatszor játszott döntetlent, így jelenleg a hatodik helyen áll.

Imádom ezeket a kihívásokat, hiszek a játékosokban, és abban, hogy el tudjuk érni a kitűzött célokat. A szurkolók most eredményeket akarnak látni

 – nyilatkozta székfoglalójában Danny Röhl.

Danny Röhl kihívásként tekint a Rangerstől kapott feladatra
Danny Röhl kihívásként tekint a Rangerstől kapott feladatra (Fotó: AFP/NurPhoto/MI NEWS)

 

Ez lesz Röhl második vezetőedzői feladata

A 36 éves német tréner legutóbb az angol másodosztályban szereplő Sheffield Wednesday menedzsere volt, onnan a nyáron, közös megegyezéssel távozott. Korábban dolgozott segédedzőként a német válogatottnál, a Bayern Münchennél, a Southamptonnál és az RB Leipzig csapatánál is.

Nagy megtiszteltetés egy ilyen nagyszerű, és világszerte elismert klub vezetőedzői posztját betölteni. Tudom, hogy nehéz volt a szezonkezdet, de még mind a négy porondon van tét, és a csapatommal mindent megteszünk, hogy megjutalmazzuk a szurkolóinkat és a klubot

 – mondta Röhl.

Az új edző csütörtökön, a norvég Brann Bergen elleni, idegenbeli kupamérkőzésen irányíthatja először a Rangerst, amely december 11-én az FTC vendége lesz az Európa-liga alapszakaszában.

 

