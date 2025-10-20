A halál szolgálatában: Locusta, Néró és Agrippina méregkeverője

A méreg és hatalom kora a Iulius–Claudius-dinasztia idején

A méreg a hatalom állandó kísérője volt az ókori Rómában, különösen a Iulius–Claudius-dinasztia uralkodása idején, Kr. u. 14 és 68 között, amikor Tiberius, Caligula, Claudius és Nero követték egymást a trónon. Bár Augustus (Kr. e. 27 – Kr. u. 14) volt a principátus megalapítója, őt még nem soroljuk a dinasztia uralkodói közé.

Augustus, a principátus megalkotója Fotó: Wikimedia Commons

Mérgekkel azonban már korábban is éltek. VI. Mithridatész Eupatór, a pontuszi király, évszázaddal korábban saját testén kísérletezett különféle mérgekkel, hogy ellenállóvá váljon. Gyermekként menekülnie kellett anyja elől, aki apját megmérgezte. A vadonban élve mérgező növényeken edzette szervezetét, és mikor felnőtt, bosszút állt. A haláltól való félelme azonban egész életében elkísérte: orvosai és főzetei nélkül sosem érezte magát biztonságban.

Az ókori Róma szíve, a Forum Romanum napjainkban Fotó: Wikimedia Commons

Évszázadokkal később, a császárok Rómájában tűnt fel Locusta, a galliai származású rabszolganő,

akit a források praeclara venefica – „kiváló méregkeverő” – néven említenek. Hírneve nem abban állt, hogy sok száz embert ölt meg – ez a későbbi, modern legenda túlzása –, hanem abban, hogy Claudius és Britannicus halálában közvetlen szerepet játszott Agrippina és Nero megbízásából.

Suetonius: az első gyilkosság története

Suetonius, az Kr. u. II. században alkotott római történetíró szerint Nero féltékeny lett mostohatestvérére, Britannicusra, aki tehetségesebbnek tűnt nála, és attól tartott, hogy apja emlékének fényében a nép szeretetét is elnyerheti. Ezért „egy Locusta nevű híres méregkeverő” segítségével próbált megszabadulni tőle.

Az első főzet csak enyhe rosszullétet okozott, ezért Nero dühében megostorozta az asszonyt,

majd parancsot adott, hogy készítsen hatásosabbat.A méreg erősségét egy kölykön, majd egy szopós malacon tesztelték – utóbbi azonnal elpusztult. Ezután a főzetet Britannicus asztalára tették. A fiatal herceg étkezés közben halt meg.

Agrippina császárrá koronázza a fiát, Nerót (Márványszobor az I. századból) Fotó: Wikimedia Commons

Tacitus szerint Locusta Claudius császár halálában is szerepet játszott. A mérget Halotus, az eunuch asztalszolga szolgálta fel a vacsorán. A történetíró így ír: „A mérget egy gombás tálba öntötték. A hatás eleinte nem volt észrevehető – talán Claudius részegsége vagy ostobasága miatt. Agrippina megijedt, és orvosa, Xenophón segítségét kérte, aki, miközben hánytatni próbálta, méreggel bekent tollal megfojtotta a császárt.” Agrippina ezután fiát, Nerót emelte trónra, Locustát pedig életben hagyta, sőt megjutalmazta szolgálataiért.