„Nem tartozunk semmivel Ukrajnának”

– Egy nemrégiben megjelent cikkében amellett érvelt, hogy a történelemben nincs jó és rossz oldal, a történelmet a győztesek írják. Ki fog győzni az ukrajnai háborúban?

– Az első kérdés az, hogy mit nevezünk győzelemnek? Ha az ukránok úgy határozzák meg a győzelmet, hogy minden elveszített terület, köztük a Krím félsziget és a teljes Donbasz visszatér Ukrajnához – akkor nem fognak győzni. Oroszország ugyanis egy nagy és erős állam, csak éppen gyenge hadsereggel.

Minden háború képlete két számításból áll. Az egyik, hogy ki fizetteti meg a nagyobb árat? A másik, hogy ki képes többet szenvedni? Szerintem mindkét kérdésre Oroszország a válasz.

Lehet, hogy az oroszok már nem tudnak több területet elfoglalni, de légierejükkel és rakétáikkal elpusztítják Ukrajnát. Ugyanerre az ukránok nem képesek, már csak azért sem, mert a Nyugat nem hagyja nekik. És az oroszok nagyon tudnak szenvedni is. Hosszú távon már nem az számít, mi történik a csatatéren. Az ukránok kénytelenek lesznek beletörődni a területi veszteségekbe, és elfogadni valamilyen tűzszünetet.

– Február 24-e előtt a szakértők többsége elképzelhetetlennek tartotta a háború kirobbanását. Ön is közéjük tartozott?

– Nem voltam igazán meglepve. Írtam is egy elemzést arról, hogy a háború nagyon is valós lehetőség, még a XXI. században is. Hogy úgy mondjam, az oroszok nem vegetáriánusok. Az nem lepett meg, hogy az oroszok erőszakot alkalmaztak, az már annál inkább, hogy milyen közepesen szerepeltek. Azt hittem, könnyedén nyerni fognak.

– Izraelnek is sajátos álláspontja van: nem csatlakozott a szankciókhoz és nem küld fegyvereket sem Ukrajnának. Miért választották ezt az utat?

– Először is emlékeztetnék rá, hogy Oroszország szomszédos állam – ugyanis 2015 óta ott vannak Szíriában. Ez azért is fontos nemzetbiztonsági szempontból, mert próbáljuk megelőzni, hogy Irán rakétabázisokat telepítsen Szíriába. Az oroszokkal pedig jó a kapcsolatunk, és ezt nem is szeretnénk elrontani. Az ENSZ-ben egyébként megszavaztuk az Oroszországot elítélő határozatokat, még ha ennek nem is lett semmilyen hatása. Ukrajnának pedig már csak azért sem adunk fegyvereket, mert nekünk is szükségünk van rájuk. Ne felejtse, hogy Izrael is hadban áll!

Ha az ukránok fegyvereket akarnak vásárolni tőlünk, akkor rendeljék meg, várják ki a sorukat, és néhány év múlva megkaphatják. Nem tartozunk semmivel Ukrajnának. Sőt, az ukránok rendre Izrael ellen szavaznak az ENSZ-ben.

Igaz, Ukrajnában jelentős zsidó közösség él, de nekik már a háború előtt megüzentük, hogy meneküljenek. Ugyan Volodimir Zelenszkij is zsidó, de nem hinném, hogy ennek bármilyen szerepe van az identitásában, vagy az izraeli−ukrán kapcsolatokban.