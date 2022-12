„Őrültségnek” tartja Ukrajna katonai segítését a sztárközgazdász

Nemzetközi radikális baloldali pártot alapít Jánisz Varufákisz. A korábban görög pénzügyminiszterként is dolgozó, nemzetközi hírű sztárközgazdász sajátos balos nézetrendszerére alapozva hozna létre országokon átívelő mozgalmat Mera25 néven.

Varufákisz a 2010-es évek elejétől szerzett hírnevet magának, mint az EU-val és a merkeli német vezetéssel harcban álló görög közgazdász, aki végül otthon kormányzati hatalmat is kapva küzdött a régóta vergődő Görögországra erőltetett megszorító politikák ellen.

Fordulatot hozott azonban a 2015 júliusi görög népszavazás napja, ahol az EU-val való megállapodás ellen agitáló Varufákisz előbb örömmel konstatálta, hogy a görög választók vele egyetértve 61 százalékos többséggel nemet mondtak a megállapodásra – ám aznap este az eredetileg rendszerkritikus baloldali nézeteket képviselő Ciprasz miniszterelnök azt közölte vele, hogy a népszavazástól függetlenül ő meg fog állapodni az uniós vezetőkkel. Varufákisz tiltakozásul lemondott miniszteri pozíciójáról, Ciprasz pedig pár nappal később tényleg megállapodást kötött az uniós vezetőkkel.

Varufákisz ezekben a napokban közölte: „Nem fogom elárulni a saját nézeteimet”, utalva arra, hogy szerinte Görögország nem játszhatja meg magát, újabb és újabb adósságokba verve magát, azt állítva, hogy meg vannak oldva a problémák; miközben az újabb és újabb megszorítások csak zsugorítják a gazdaságot addig, amíg humanitárius válság nem alakul ki. „Ez egy olyan dolog, amit nem fogadhatok el” – fogalmazott a görög közgazdász.

Jánisz Varufákisz azóta nemzetközi megmondóemberként, magát libertárius marxistának nevezve szólal fel és szervezkedik otthon és szerte a világ körül.

2019-ben a MeRA25 nevű, egy évvel korábban alapított pártja színeiben újra görög képviselővé választották. Pártjával együtt részese a 2016-ban indult DiEM25 (Demokrácia Európában 2025) nevű mozgalomnak, amelyen belül Varufákisz előbb Görögországban, majd most Németországban és Olaszországban próbál MERA25 néven határokon átívelő pártot alakítani.

A Politico beszámol arról: a görög politikus olyan támogatókat szerzett mozgalmához, mint Roger Waters, a Pink Floyd egykori, balos szólamairól ismert frontembere, Brian Eno brit zeneszerző, Julian Assange, a fogságban lévő WikiLeaks-alapító vagy épp Noam Chomsky, a veterán balos filozófus.

Varufákisz úgy látja: Európa politikai és gazdasági rendszerét radikálisan át kell gondolni. Utal az olaszországi választásra is, ahol a Meloni-féle jobboldal győzelme azt mutatja, hogy a választók elutasítják az EU „lélekölő” politikáival megalkuvó balos és jobbos pártokat. Ugyanakkor Varufákisz szerint

Meloni rögtön megkötötte „fausti alkuját” az elittel a hatalma bebiztosítása érdekében, és így nem is fogja tudni megvalósítani választási ígéreteit

– jósolja a görög politikus.

Ezért is gondolja most úgy Varufákisz, hogy új politikai vákuum fog keletkezni, ahol tér nyílik egy „transznacionális progresszív pártnak", amely valami egészen eltérő politikát tud majd ajánlani a választóknak.

A politikus-közgazdász úgy látja: a mostani adósságválság, bankválság, klímaválság, a geopolitikai, háborús és energiahelyzet nem oldható meg már nemzeti szinteken, és ezért egy föderális európai köztársaságra volna szükség.

Pártjának az állítása szerint már 150 ezer tagja van szerte Európában.

A görög politikus-közgazdász úgy látja: a NATO-t „el kell temetni”, szerinte már nincs szükség rá, ráadásul szembe megy az Európai Unió eszméjével is, hogy az európaiak egy olyan idegen hatalomra – az Egyesült Államokra – bízzák a biztonságukat, amelyek érdekei szembe mennek Európáéval.

Európának magának kellene biztosítania a saját védelmét, a saját hadseregével, s amíg Európa nem hagyja el a NATO-t, teljesen kiszolgáltatottak leszünk az Egyesült Államok érdekeinek

– fogalmaz Varufákisz.

A közgazdász Ukrajna további felfegyverzését „őrültségnek”, a szankciókat pedig „viccnek” tartja, hozzátéve, hogy szerinte Oroszország csak erősödött azok bevezetése óta.

„Ha a lelkiismeretedet szeretnéd masszírozni morális okokból, azt megértem, de a szankciók nem működnek és nem is fognak működni” – jelenti ki végül Varufákisz, aki most Görögország után egy olasz pártkezdeménnyel is el akar indulni, nemzetközi mozgalmának erősítése érdekében.

