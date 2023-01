Az eddigi legtöbb halálos áldozatot követelő kolerajárvány pusztít Dél-Afrikában

A kolerafertőzést baktériummal szennyezett víz vagy élelmiszer okozhatja, a betegség hasmenéssel és hányással jár, főleg a kisgyermekekre veszélyes. Kolerában évente 1,3–4 millióan szenvednek, a betegség közel 143 ezer ember halálát okozhatja évente.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO tavaly szeptemberben arra hívta fel a figyelmet, hogy a kolera világszerte egyre több helyen üti fel a fejét az évekig tartó csökkenő esetszám után. A világszervezet a szegénységgel, a háborús konfliktusokkal és a klímaváltozással magyarázta ezt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ENSZ humanitárius szervezeteinek idén mintegy 51,5 milliárd dollárra lesz szükségük, ami 25 százalékos növekedést jelent 2022-höz képest. Ez az összeg fedezné a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 230 millió, 68 országban élő ember megsegítését. Az ENSZ rámutatott: a humanitárius szükségletek, amelyek a Covid–19-világjárvány után tetőztek, azóta sem csökkentek. Halálos aszályok és árvizek szedik áldozataikat Pakisztántól Afrikáig, Az ukrajnai háborúnak egyre több áldozata van, világszerte több mint százmillió ember kényszerül lakóhelye elhagyására – részletezték. Hozzátették: az egészségügy is nyomás alatt áll világszerte, mivel a Covid–19 és a majomhimlő-fertőzés (mpox) továbbra is szedi áldozatait, az ebola Ugandában ismét felbukkant, és világszerte több kolerajárvány is kitört, a többi között Szíriában és Haitin.