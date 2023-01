Az USA tiltja a Huaweinek szánt alkatrészek exportját

A Huaweit még 2019-ben, a Donald Trump akkori amerikai elnök vezette kormányzat helyezte feketelistára nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, ellehetetlenítve a kínai cég számára a készülékeihez használt, amerikai fejlesztésű technológiákra épülő alkatrészek és szoftverek beszerzését. Az amerikai hírközlési hatóság (FCC) tavaly novemberben újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be a Huawei ellen; megtagadták a cég legújabb eszközeinek engedélyezését, emellett behozatali és értékesítési tilalmat vezettek be több más kínai telekommunikációs vállalat eszközeire is. Az FCC elnöke, Jessica Rosenworcel azzal indokolta a szankciókat, hogy az új szabályok fontos részét képezik azoknak a lépéseknek, amelyek védelmet nyújtanak az amerikai embereknek a nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szemben, ide értve a távközlést is.