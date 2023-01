Erős marad a visegrádi négyek együttműködése

– Szakpolitikai szinten továbbra is jól működik a visegrádi csoport, ezt a másik három ország is belátja, s elismerik, hogy mindannyiuknak előnye származik belőle. A szakpolitikai együttműködés – például az atomenergia-használat, a mezőgazdaság vagy a migráció terén – ugyanolyan erős, mint eddig, a szimbolikus politizálás viszont – a háború árnyékában – most háttérbe szorult – mondta lapunk megkeresésére Kiszelly Zoltán a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.