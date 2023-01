Gál Kinga: Hisztérikakeltés folyik Várhelyi Olivér személye ellen!

Valóságos hisztériakeltés zajlik Várhelyi Olivér személye körül, amely persze figyelemelterelésként is szolgálhat a nemrég az Európai Parlamentben kirobbant brüsszeli korrupcióról

– emelte ki Gál Kinga is. – A bővítésellenes baloldal tényszerű bizonyítékok nélküli vádaskodása súlyos kockázat az Európai Unió jövője szempontjából, hiszen ez akár komoly akadályt is jelenthet a bővítés menetében. Várhelyi Olivér ráadásul az uniós csatlakozásra váró országok vonatkozásában olyan gyakorlati és az unió számára gazdasági haszonnal bíró szempontokat is figyelemben tart, mint az infrastruktúra és az energiahálózatok fejlesztése, a zöldenergiára történő áttérés, illetőleg a hozzájárulás egyes kulcsfontosságú beruházásokhoz – zárta közleményét.

Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz alelnöke felszólal az Európai Parlamentben (Fotó: Facebook/Frédéric Marvaux)