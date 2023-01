„Magyarország hidat képezhet a türk világ és Brüsszel között”

– Találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Miről tárgyaltak?

– A megbeszélések fő témái között olyan kiemelt együttműködési területek szerepeltek, mint a kereskedelem, az energia és a kultúra, továbbá Magyarország szerepe a TÁSZ-ban és a szervezet Európai Unióval való kapcsolatának erősítése. Megvitattuk a 2022. november 11-én Üzbegisztánban tartott csúcstalálkozón elfogadott határozatokat és dokumentumokat, különös tekintettel a szervezet 2022–2026-os stratégiájára, amelynek célja a közös válaszadás segítése, továbbá segíti a tag- és megfigyelő országokat céljaik megvalósításában és az évtized kihívásainak legyőzésében. Magyarország mint megfigyelő állam minden bizonnyal egyedülálló és központi szerepet fog betölteni a célok megvalósításához szükséges konkrét vállalások esetében. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősödését segítette, hogy a magyar Eximbank közel egymilliárd dollár hitelt ajánlott fel a türk országokban befektető magyar cégeknek

A budapesti képviseleti iroda által szeretnénk szervezni egy üzleti fórumot a TÁSZ-országok, Magyarország és a V4-országok üzletembereinek részvételével a további üzleti és befektetési lehetőségek kiaknázására. A következő időszakban keresni fogjuk az együttműködési lehetőségeket a Nemzetközi Visegrádi Alappal is.

A szamarkandi csúcstalálkozón az elnökök aláírták a Türk Befektetési Alap létrehozásáról szóló megállapodást, amelyen erőteljesen dolgozunk és nagyra értékeljük Magyarország részvételi készségét az alapban, valamint minden olyan kezdeményezést, amely az országaink közötti kereskedelmi forgalom növelését célozza.

Együttműködésünk egy másik fő témája az oktatás. Hatalmas figyelem övezi a magyar ösztöndíjprogramokat a TÁSZ-országok diákjai részéről, örülnénk, ha államainkból még több diák tanulna Magyarországon, ugyanis ez is közelebb hoz minket egymáshoz. Jelenleg több mint hatszáz diákunk tanul az országban. Beszéltünk a Türk Egyetemek Uniójáról is, amelyhez előreláthatólag Magyarország is csatlakozni fog, ezáltal bővíthetjük együttműködésünket az oktatás területén. Emellett a magyarok rendezik meg a kurultaj hagyományőrző eseményt, amely közös kultúránkat mutatja be a világnak. Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben Magyarországra is eljutnak a Nomád Világjátékok, amely 2014 óta a TÁSZ keretein belül kerül megrendezésre. Ez tovább erősítené szolidaritási és testvéri kapcsolatainkat.

– A tavalyi szamarkandi csúcstalálkozón abban állapodtak meg a tagországok, hogy Budapesten hozzák létre az aszálymegelőzési intézetet. Miért éppen a magyar fővárosra esett a választás?

– A budapesti székhelyű intézet az aszály országainkra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklésére törekszik, felhasználva Magyarország vízgazdálkodási és aszálymegelőzési szakértelmét és tapasztalatát, hiszen nagy múltra tekint vissza a vízzel kapcsolatos kérdésekben, és számos olyan innovatív vízgazdálkodási megoldást dolgozott ki, amelyek a TÁSZ tagországai számára előnyösek lehetnek. Abban bízunk, hogy az év végére már láthatjuk az intézet munkájának eredményeit. Emellett az ország földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi a tagállamok tudósainak, kutatóinak, szakértőinek, hogy együtt dolgozzanak és megosszák egymással tapasztalataikat. Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ezáltal uniós támogatásokhoz és forrásokhoz juthatna az intézet tevékenységének támogatására.