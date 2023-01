Már Törökországban is a menekültkérdés a kampány egyik fő témája

Csakhogy ezt a többi politikai erő is pontosan látja, és ők is kampányuk zászlajára tűzték a probléma kezelését. Az ellenzék, élén a Köztársasági Néppárttal (CHP) szintén azt ígérte, hogy győzelmük esetén hazaküldenék a szíriaikat hazájukba. De még Recep Tayyip Erdogan és a kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) is elfordult az egykor meghirdetett „nyitott ajtók politikájától”, és egyre szigorúbb álláspontot képvisel. Ennek ágyazhat meg az is, hogy a hírek szerint a török elnök tapogatózó lépéseket tett, hogy rendezze a kapcsolatokat Bassár al-Aszad szíriai államfővel – nyilván ebben a törökországi szír menekültek helyzete is közrejátszik.