Szijjártó Péter: Helyre kell állítani az együttműködést Kelet és Nyugat között

Olyan jövőben hittünk, amelyben jó együttműködés lehet regionális integrációk között, olyan globális rendben, amelyben Nyugat és Kelet pragmatikus, civilizált módon tud együttműködni

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Antalya Diplomacy Forum és a Külgazdasági és Külügyi Intézet pódiumbeszélgetésén, hangsúlyozva, hogy ez központi nemzetbiztonsági érdek.

Mint mondta, Magyarországnak nemzetbiztonsági érdeke a pragmatikus együttműködés jövőbeli helyreállítása Kelet és Nyugat között, miután a két blokk közötti konfliktuson Közép-Európa mindig rajtavesztett.

Arról is beszélt a fórumon, hogy az utóbbi időszakban szétesett a fennálló politikai és gazdasági világrend, és ezzel odalett az európai gazdasági fejlődés eddigi alapja is, a fejlett nyugati technológiák és az olcsó orosz energiaforrások kombinációja, jelezve, hogy most kevésbé tűnik realisztikusnak az eurázsiai együttműködés az ukrajnai fegyveres konfliktussal és a háborús retorikával.

Magyarország és Közép-Európa mindig rajtavesztett Kelet és Nyugat konfliktusán

– emlékeztetett.