Ukrajna után Moldova is fegyvereket kér

Arra kértük szövetségeseinket, hogy segítsenek megerősíteni légvédelmi képességeinket − jelentette ki egy interjúban Maia Sandu. A moldovai államfő hozzátette, megérti, hogy most Ukrajna a prioritás, azonban reménykedik abban, hogy országa haderejét is ellátják a jelenleginél korszerűbb légtérellenőrző és légvédelmi rendszerekkel. Sandu szerint Moszkva a jogilag Moldovához tartozó, de 1990 szeptembere óta független oroszbarát Dnyeszter Menti Köztársaságon − ahol orosz békefenntartók állomásoznak − keresztül próbálja destabilizálni az országot az ukrajnai háború kirobbanása óta.

Oroszország megpróbálta mozgósítani a Moldován belüli oroszbarát pártokat és korrupt csoportokat annak érdekében, hogy elmozdítsák a kormányt, az elnököt és a törvényhozást. Noha ez eddig nem sikerült, ez nem jelenti azt, hogy Moszkva feladta volna terveit

− indokolta szövetségeseihez intézett kérését Sandu.

Moldova etnikai megoszlása

Moldova, lévén Ukrajna közvetlen szomszédja, február 24-e óta érzi a közvetlen közelében dúló háború negatív hatásait. Az első hónapokban közel ötszázezer menekült érkezett ide, közülük mintegy százezren az országban is maradtak, ellátásuk pedig rendkívül nehéz feladat elé állítja a chisinaui kormányt. Emellett az orosz energiahordozóktól való függetlenedés folyamatát is megsínyli az ország, a Gazprom többször fenyegetett a gázcsapok elzárásával, ami számos álmatlan éjszakát okozott a moldovai vezetésnek, noha jelenleg úgy tűnik, a télre biztosítva van a kelet-európai állam gázellátása.

Az indok azonban, amiért Sandu az ország légvédelmi képességeinek erősítésére kérte szövetségeseit, ennél sokkal rémisztőbb. Tavaly decemberben egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta csapódott be az ukrán−moldovai határnál fekvő Briceni város közelében. Ezt követően múlt héten újabb becsapódásról számoltak be: ezúttal az észak-moldovai Laga város határában, itt a rakétatörmelékek mellett mintegy 80 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó robbanófejet találtak a hatóságok.

Oroszország Ukrajna elleni brutális háborúja ismét Moldovát érinti

− írta akkor Twitter-bejegyzésében Sandu.

A moldovai haderő modernizálására már a háborút megelőzően is voltak törekvések, tekintve, hogy a hadi eszközök jelentős része nagyon elavult, az 1940–1960-as években gyártott, szovjet fejlesztésű fegyverekről van szó. A modernizációra tett kezdeményezések ugyanakkor − annak ellenére, hogy Washington is biztosította az országot támogatásáról − kevés eredménnyel zárultak, ezt Maia Sandu is elismerte korábban.

Moldova nem rendelkezik hatékony védelemmel az országra leselkedő veszélyekkel szemben, mivel nincs elegendő katonai képességünk

− fogalmazott az államfő.

Azt még nem tudjuk, hogy a nyugati szövetségesek miként fognak reagálni Moldova kérésére, ugyanakkor ha figyelembe vesszük az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás mértékét és az ekörül újból és újból fellángoló vitákat, arra következtethetünk, hogy valószínűleg süket fülekre fog találni.

Borítókép: Amerikai–norvég fejlesztésű NASAMS légvédelmi rakétarendszer (Forrás: Twitter/Ukraine Battle Map)