A vadászrepülők küldése lenne az igazi vörös vonal Moszkvának?

Fokozatos Ukrajna felfegyverzése: Most vadászrepülőket, korábban tankokat kért Kijev a nyugati szövetségeseitől. Azonban nem csak modern eszközök érkeztek, a szovjet időkből megmaradt (T–72M1) harckocsikat Lengyelország vagy éppen Csehország már átadta Ukrajnának, ám ezek tűzereje, pontossága, sebessége és páncélzata nem olyan fejlett, mint a hamarosan érkező nyugati társaiké. Washington a tankok mellett egyéb harcjárműveket is felajánlott már, mint a Stryker és Bradley páncélozott harcjármű, amelyek a katonák szállításában segédkeznek. Ám a támadófegyverek küldése csak idén indul meg, tavaly az Egyesült Államok – mások mellett – még „csak” Patriot és NASAM légvédelmi rakétarendszereket, HIMARS rakétarendszert, tankelhárító rendszert és drónokat biztosított Kijevnek; védelmi és megfigyelő eszközöket persze már más NATO-tagországok is Ukrajna rendelkezésére bocsátottak a múlt évben.