Háború Ukrajnában: Oroszország toboroz, az Egyesült Államok nem változtat

A mozgósítás látszatát elkerülve kezdett intenzív toborzásba az orosz hadsereg

Készpénzes bónuszokat és csábító előnyöket ígérő plakát- és telefonos kampánnyal toboroz újabb és újabb katonákat az orosz hadsereg, számol be az Associated Press hírügynökség. A toborzás Oroszországban sok esetben hideghívások révén zajlik, de a sorozási irodák egyetemekkel és szociális intézményekkel is együttműködnek, hogy diákokat és munkanélkülieket csábítsanak a haderőhöz.

Kikerült az önkéntesek juttatási táblázata is.