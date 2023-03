Jövő héten eldől a baloldali spanyol kormány sorsa

A Voxnak egyelőre nem sikerült megszereznie a szintén ellenzéki konzervatív Néppárt (PP) támogatását, ugyanakkor azt már elérték, hogy az előző, 2020-as bizalmatlansági indítvánnyal ellentétben a párt képviselői tartózkodást terveznek, és nem akarnak nemmel voksolni.

Tamames egy tévéinterjúban közben azt mondta, hogy kétségei vannak az indítvány sikerét illetően, más nyilatkozataiban pedig kiemelte azt is, hogy néhány témakörben (például az éghajlatváltozás terén) nem találnak közös nevezőt az őt jelöltként javasolt Voxszal, ugyanakkor értékeli azt, hogy ők voltak az egyetlenek, akik felkérték, hogy mutassa be elképzeléseit a kongresszus előtt.

A Sánchez-kormány szóvivője, Isabel Rodríguez bírálta a Voxot és Tamamest is, akinek javaslatai szerinte „a sötét múltból” származnak. Ugyanakkor jó lehetőségnek is tartja a bizalmatlansági indítványt arra, hogy szembeállítsa az aktuális baloldali és a jobboldali modelleket. Kiemelte, hogy ezáltal legalább kiderülhet, hogy a decemberi választások legnagyobb esélyese, a Néppárt melyik oldalra húz. Úgy véli, hogy a tartózkodás nem válasz a részükről a jelenlegi helyzetben, és ha valóban nem akarnak szövetséget kötni a Voxszal, mint ahogy mondják, akkor most fel kell vállalniuk a hangos elutasítást, ahogyan tette azt az előző pártvezető, Pablo Casado a 2020-as indítvány idején.

A spanyol demokrácia történetében, a Vox mostanijával együtt, hat bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, az utolsó négyet az elmúlt hét évben.

Eddig csak a Pedro Sánchez által Mariano Rajoy kormánya ellen benyújtott 2018-as kezdeményezés zárult sikerrel.

Abban az esetben, ha a Vox mégis megszerezné a kormányváltáshoz szükséges támogatást (abszolút többség), azonnali hatállyal Tamames lenne Spanyolország miniszterelnöke, ahogyan az Pedro Sánchez esetében is történt 2018-ban.



Borítókép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő a Sanna Marin finn miniszterelnökkel tartott sajtóértekezletén Helsinkiben 2023. március 3-án. (Fotó: MTI/AP/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa)