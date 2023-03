Vucsics: Az ICC döntése azt mutatja, hogy nem hajlandók békéről beszélni

Biden és Scholz üdvözölte a döntését

„Tartózkodtam volna attól, hogy megjegyzéseket fűzzek ehhez a döntéshez, de mivel ezt Scholz és Biden is megtette, én is elmondom az álláspontomat” – fogalmazott a politikus, utalva arra, hogy Olaf Scholz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök is üdvözölte az ICC döntését – annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nem tagja a nemzetközi intézménynek.

Sőt a német igazságügyi miniszter, Marco Buschmann a Bild am Sonntag német lapnak azt mondta, hogy „azonnal letartóztatnánk Putyint, ha belépne Németországba”.

A politikus a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási kérésére hivatkozott, amely szerint Németországnak kötelessége lenne eljárni az orosz elnökkel szemben, ha országa területére lépne. Alekszandr Basztrikin, az oroszországi nyomozóbizottság elnöke jogi vizsgálatot rendelt el a német kijelentéseket követően.

Nem hajlandók a békére és a tűzszünetre

„Nem vagyok biztos abban, hogy ez bölcs és kiszámított lépés volt, de abban igen, hogy egy nagyhatalom vezetőjét nem szabad egy kis országéhoz hasonlítani” – folytatta véleményét Vucsics, utalva arra, hogy Szlobodan Milosevics egykori jugoszláv elnököt is háborús bűnösnek nevezte meg a nemzetközi közösség.

A döntésük arról tanúskodik, hogy nem hajlandók békéről, fegyverszünetről és az emberi életek megőrzéséről tárgyalni

– húzta alá a szerb elnök. Hozzátette:

Kétségtelen, hogy mindennek a célja az, hogy megnehezítsék az orosz elnök kommunikációját más politikusokkal.

Putyin esetleges szerbiai letartóztatásának kérdését Vucsics „értelmetlennek nevezte”, mert szerinte világos, hogy amíg tart a háború, addig az orosz elnök nem fog Belgrádba látogatni.