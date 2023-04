„A hírszerzőknek is Puccini a kedvenc zeneszerzője” + videó

Castel úgy fogalmazott, hogy mindez nemcsak az amerikai kormányon, hanem Amerika szövetségesein, de még az ellenségein is sebet ejtett. A szakértő külön is kiemelte Oroszországot, amellyel kapcsolatban olyan értékeléseket tartalmaznak a kiszivárgott iratok, hogy egy meggyengült és meglehetősen bizonytalan orosz hadsereget mutatnak be.

Más kérdés, hogy mindez mennyire igaz, ez csupán „egy hírszerzési termék”, amit letettek a döntéshozók asztalára. Attól, hogy egy dokumentum fejlécén megjelenik az, hogy szigorúan bizalmas vagy szigorúan titkos, nem jelenti azt, hogy ez igaz, vagy valóban értékes információ.

Robert C. Castel jelezte, hogy kielemezte a kérdéses iratokat, amelyek szerinte két lényeges kérdést vetnek fel. Az egyik az ukrán légvédelem állapotára vonatkozik, és az amerikai értékelés az, hogy körülbelül május közepére az ukrán légvédelemnek az első rétege ki fog merülni teljesen, elfogynak a rakéták, ami ahhoz vezet majd, hogy Oroszország valóban megszerzi a légi fölényt.