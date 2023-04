Ezeket a vezetőket és országokat utálják a legjobban az ukránok

A felmérés kitekint arra is, mit gondolnak az ukránok a külföldi vezetőkről. Aligha meglepő, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök közutáltatnak örvend, 97 százalék nyilatkozott negatívan róla, ahogy Aljakszandr Lukasenka belarusz vezetőről is. Itt figyelemreméltó, hogy ez az ellenszenv az oroszokra általánosságban is kiterjed, 77 százalék áll hozzájuk negatívan. Emlékeztettek, óriási változás ez 2014-hez képest, mikor még 45 százalék pozitívan állt hozzájuk, másik 45 százalék pedig semlegesen.

A legkevésbé kedvelt vezetők listáján Orbán Viktor magyar miniszterelnök már a harmadik helyre került 60 százalékkal.

Ezzel Angela Merkel volt német kancellárt (52 százalék), Hszi Csin-ping kínai elnököt és Donald Trump volt amerikai elnököt (51 százalék) előzi. Arra a kutatás nem tért ki, hogy mi a gondjuk ezekkel a vezetőkkel, de az közös bennük, hogy mindannyian békepártiak.

Közben a legnépszerűbb Boris Johnson volt brit miniszterelnök, – róla még utcát is elneveztek Kijevben – Andrzej Duda lengyel, valamint Joe Biden amerikai elnökök.

A közvélemény-kutatás kitért még arra is, hogyan látják az Európai Uniót és a NATO-t, de ebben nincs érdemi változás, az ukránok elsöprő többsége támogatja mindkét szervezetet, és csatlakozna az unióhoz.

Borítókép: az ukrán elnöki sajtószolgálat által közzétett képen Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Joe Biden amerikai elnök az elesett katonák emlékfalának megkoszorúzásán a kijevi Szent Mihály-székesegyháznál 2023. február 20-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)