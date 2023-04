Nógrádi György: A válság nő, nő, nő, és nem kifelé megyünk

– Ez a válság rendkívüli mértékben eszkalálódik, és lehetetlen kiszámítani a következő lépéseket – vélekedett a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint egyetlen hiba elég ahhoz, hogy világégéssé fajuljon az orosz-ukrán konfliktus.

Nógrádi György a

című műsorában is nyilatkozott, ott arról beszélt, hogy új helyzet van, a merényletek ugyanis bementek Oroszországba. A biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy Ukrajna képes Oroszországban titkosszolgálati akciót végrehajtani, és ez azt is mutatja, hogy

egyik fél sem hajlik a kompromisszumra, hanem elhallgattatja azokat, akiket túl veszélyesnek ítélnek.

Úgy látja továbbá, hogy aki a szentpétervári támadást végrehajtotta, vagy Ukrajnából érkezett, vagy ukrán támogatást kapott, egyébként az egész értelmetlen lenne. Megjegyezte, hogy szerinte az oroszok a merényletre válaszlépéssel fognak válaszolni.

A műsorban elhangzott továbbá, hogy a harcoknak újabb magyar áldozata van. Csalló Kázmér március 24-én halt meg a frontvonalon. A barkaszói férfi 56 éves volt, a hétvégén helyezték örök nyugalomra – számolt be Dunda György kárpátaljai tudósító.