Óriásit bukhatnak a demokraták Joe Biden támogatásával

A képbe itt jön be Hunter Biden, aki a vállalattól több mint 1,5 millió dollárt és nagy értékű ajándékokat, köztük egy háromkarátos gyémántot kapott, amiért látszólag semmilyen legális szolgáltatást nem nyújtott cserébe.

A Washington Post információi szerint jogi költségek címén éppen a vesztegetés miatt megvádolt Patrick Ho fizetett Hunter Bidennek egymillió dollárt, amiért a mostani elnök fia „képviselte” őt.

A gyémántot pedig az azóta szintén elítélt Jianmingtől, a cég alapítójától kapta 2017-ben, amiért Hunter Biden találkozójuk során felajánlotta a kínai vállalat elnökének, hogy kapcsolatain keresztül – az apja kormányzati pozíciójának köszönhetően – befektetési lehetőségeket szerez a CEFC China Energy számára. Az is kiderült, hogy a Hunter Bidenhez, és a holdudvarához tartozó jogi személyeknek 14 hónap leforgása alatt összesen 4,8 millió dollárt fizetett a CEFC China Energy.

De geopolitikailag – főleg Európában – ma ennél is érdekesebb, hogyan haladt egymással párhuzamosan Hunter Biden 2014-es beépítése (minden cégvezetői tapasztalat nélkül) a Burisma ukrán energiavállalat igazgatótanácsába busás, havi ötvenezer dolláros jövedelem fejében, valamint az amerikai politika és gazdaság azóta is töretlen ukrajnai befolyásszerzése. — Ha nem rúgod ki az ügyészt, nem kaptok több pénzt! — mondta állítólag még alelnökként Joe Biden Petro Porosenko akkori ukrán elnöknek a korrupciót szimatoló Viktor Sokin elmozdítását sürgetve. Sokin akkoriban éppen a Burismával és azzal a Mikola Zlocsevszkij ukrán üzletemberrel kapcsolatban vizsgálódott, aki felbérelte Huntert és kifizette neki a rengeteg pénzt. Később arra is fény derült, hogy Biden kisebbik fia az ukrán gabonaexportban is érintett volt.