Újratárgyalná Lengyelország az elhibázott vakcinabeszerzést

A Politico című lap számolt be róla, hogy a lengyel egészségügyi miniszter nyilvános levelet küldött a Pfizer részvényeseinek, amelyben felszólította az amerikai gyógyszeripari óriáscéget, hogy tárgyalja újra az Európai Unióval kötött, koronavírus-vakcinákra vonatkozó szerződését, ugyanis a tagállamok között egyre nagyobb a feszültség a többletvakcinák miatt.

A levelet Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter írta alá. Ebben a tárcavezető a Pfizer társadalmi felelősségvállalását igyekszik kihangsúlyozni, és arra szólítja fel a nagyvállalatot, hogy a tárgyalások során igyekezzenek mindkét fél számára kedvezőbb feltételekben megegyezni, majd pedig csökkentsék az EU-ba küldött oltóanyagok mennyiségét.

Lengyelország támogatja leginkább, hogy az Európai Bizottság tárgyalja újra az 1,1 milliárd adag vakcinára vonatkozó szerződést a Pfizerrel, ugyanis azt a járvány csúcspontján írták alá, és az EU-t arra kötelezik benne, hogy idén közel félmilliárd adagot vásároljon, annak ellenére, hogy a világjárvány lecsengésével párhuzamosan egyre kevesebben oltatják be ismét magukat.

Ennek eredményeként pedig már most is több millió adag lejárt oltóanyag áll felhasználatlanul a raktárakban szerte az Európai Unióban. A BR24 bajor közszolgálati műsorszolgáltató januári jelentése szerint a lejárt és felhasználatlan vakcinák száma csak Németországban 36,6 millióra rúg, míg Ausztria egészségügyi minisztere korábban azt mondta, hogy 17,5 millió adag maradt felhasználatlanul az országban.

Az Európai Bizottság megpróbálja újratárgyalni a szerződés feltételeit. A pontos részleteket nem hozták nyilvánosságra, de a javaslat szerint egyes adagokat törölnének, de a fennmaradó szállítmányokért magasabb árat fizetnének dózisonként, vagyis a tagállamok kevesebb vakcináért megközelítően ugyanakkora árat kellene hogy kifizessenek.

„A vállalat ahelyett, hogy szolidaritást mutatna, továbbra is pénzt akar szerezni az uniós tagállamok által kizárólag a közegészségügy védelmére elkülönített pénzeszközökből” – olvasható a levélben.

A részvényesek már korábban is megpróbáltak nyomást gyakorolni a Pfizerre, nyílt levélben kérték a céget, hogy tegye lehetővé a BioNTech-kel közösen kifejlesztett vakcina méltányosabb globális elosztására irányuló törekvéseiket tömörítő dokumentumot. A Wall Street Journal adatai szerint a Pfizer legnagyobb részvényesei közé tartozik az SSgA Funds Management, a Vanguard Group és a Wellington Management.

A közös uniós vakcinabeszerzéssel kapcsolatban már korábban is voltak problémák. Brüsszel a koronavírus-járvány kirobbanását követően, 2020-ban 35 milliárd dollár értékben kötött szerződést 1,8 milliárd adag koronavírus elleni Pfizer–BioNTech-oltóanyag megvásárlásáról a gyógyszergyártó céggel.

2021-ben pedig a The New York Times arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen és az amerikai Pfizer igazgatója, Albert Bourla olyan üzeneteket váltott egymással, amelyek elősegítették a gyógyszercéget hatalmas haszonhoz juttató vakcinabeszerzési megállapodást. A szerződés megkötésének idején, 2020 decemberében pedig az elnök férje, Heiko von der Leyen az Orgenesis nevű gyógyszergyártó cég igazgatója lett, amely szorosan együttműködik a Pfizerrel.