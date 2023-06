Peking figyelmeztetett: újraéledt a hidegháborús mentalitás

Kína párbeszédre törekszik, az Egyesült Államokkal való összecsapás elviselhetetlen katasztrófa lenne – jelentette ki a kínai védelmi miniszter vasárnap.

A világ elég nagy mindenki számára, Kína és az Amerikai Egyesült Államok együtt is tud fejlődni

– mondta Li Sang-fu Szingapúrban, a Shangri-la Párbeszéd nevű fórumon.

Mint magyarázta, a két államnak különböző a berendezkedése és a rendszere, sok szempontból különböznek egymástól, de ez nem akadályozhatja meg a két felet abban, hogy közös alapokat és érdekeket keressen a kétoldalú együttműködés fejlesztéséhez és elmélyítéséhez.

Figyelmeztetett, hogy újraéledni látja a hidegháborús mentalitást az ázsiai–csendes-óceáni térségben.

Habár, mint mondta, országa a konfrontáció helyett a párbeszédre törekszik, Li közvetve bírálta Washingtont. Úgy fogalmazott: „egyes országok” fokozzák a fegyverkezési versenyt, s szándékosan beavatkoznak más országok belügyeibe. – A kölcsönös tiszteletnek le kell győznie egymás zaklatását és a hegemóniát – mondta a kínai védelmi tárcavezető.

Az incidensek folyamatosak a két fél között. Legutóbb egy amerikai televíziós hálózat felvétele szerint egy kínai hadihajó kis híján nekiment egy amerikai rombolónak.

Az eseményen Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kritikus hangon szólt a távol-keleti országról, amiért az elutasította a katonai tárgyalásokat, így a két szuperhatalom ismét holtpontra jutott. Austin felszólalásában kiemelte: a térség országai egy olyan meggyőző jövőkép köré tömörültek, amelyben minden ország szabadon boldogulhat a saját feltételei szerint – kényszer, megfélemlítés vagy zaklatás nélkül. Ez egy szabad, nyitott és biztonságos indo–csendes-óceáni régió víziója.

Mint arról a Magyar Nemzet korábban is írt, a Dél-kínai-tenger térségének ellenőrzésén túl Tajvan kérdése és a kínai fél ellen kiszabott gazdasági szankciók is befolyásolják a nagyhatalmak kapcsolatát. Peking legutóbb ellenkezését fejezte ki amiatt, hogy Lloyd Austin kijelentette: aggasztó, hogy Kína nem hajlandó részt venni a katonai válságkezelésről szóló tárgyalásokban.

Az amerikai védelmi miniszter korábban felkérte kínai hivatali kollégáját, hogy a szingapúri találkozón négyszemközt is tárgyaljanak, Li Sang-fu azonban elutasította a kérést. A kínai védelmi miniszter ugyanis továbbra is az Egyesült Államok szankciói alatt áll, amelyeket 2018-ban vezettek be ellene egy Oroszországgal kötött fegyverüzlet után.

A Shangri-la Párbeszéd Ázsia legfontosabb védelmi csúcstalálkozója. Ez egy egyedülálló találkozó, ahol a miniszterek megvitatják a régió legsürgetőbb biztonsági kihívásait, fontos kétoldalú tárgyalásokat folytatnak, közösen új megközelítéseket dolgoznak ki. A 2023-as eseményre Szingapúrban került sor június másodikától negyedikéig. A felszólalók között voltak az ázsiai országok képviselői, de európai és amerikai politikusok is.