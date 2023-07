Mongólia 9. rész – Értékvilágok

Pompás szarvasok, kecses vadkecskék, fenyegető farkasok, íjas vadászok – az egyik rajzon négyen vadásznak egy vadkecskére, az minden bizonnyal félelmetes példány lehetett, minden vadkecskék fejedelme.

S az is igaz, hogy talán itt a legbrutálisabb a pusztítás a rajzokban, voltak idióták, akik magukba a bronzkori alkotásokba firkáltak bele.

S találunk egy évszámot is: 1956...

Elmosolyodok. Mekkora varázsló lehetett, aki ezzel üzent nekünk...

Aztán előbújik belőlem a kisördög, s itt is elképzelem, mi lenne, ha ezek a hegyek s ezek a sziklarajzok valahol Nyugaton lennének. Mondom is: körülbelül ott állna a sor vége, ahol most az orosz „nyelvészek” táboroznak. A mongol tanya helyén állna a látogatóközpont (visitor center), ahol meg lehetne vásárolni az ötven eurós belépőjegyet. S valahol a kijáratnál állnának az éttermek s a kávézók, no és az elmaradhatatlan szuvenír bolt, ahol kapható lenne sziklarajzos póló, sziklarajzos hűtőmágnes, sziklarajzos kistáska, sziklarajzos kulcstartó, s mindegyikre az lenne írva, hogy „made in China”.

Ugye, milyen remek lenne...