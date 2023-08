Ismét drónok támadták meg Moszkvát + videó

Nem világos Kijev célja az effajta támadásokkal, hiszen egy-egy drónról van szó, amelyek jellemzően nem szállítanak robbanóeszközöket, azonban a támadások az orosz társadalomban az ukránellenességet és így a háború támogatását fokozhatják.

A csapások két nappal azután történtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott:

a háború Oroszországba érkezik.

„A háború fokozatosan visszatér Oroszország területére, szimbolikus központjaiba és katonai bázisaira. Ez egy elkerülhetetlen, természetes és teljesen igazságos folyamat” – mondta Zelenszkij vasárnap esti videóbeszédében.

Az nem világos, hogy a most látott dróntámadásokon túl egyéb akciók is várhatók-e, ugyanis a lénygében nyugati fegyverekkel harcoló Kijev több ízben is ígéretet tett, hogy szövetségesei fegyvereit nem veti be Oroszország területén.