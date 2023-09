A farkasokon bosszút állnának, az emberekre támadó medvéket azonban védik

Az Európai Bizottság információkat gyűjt a farkasok hatásairól a különböző helyi közösségektől és tudósoktól. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az adatokat arra használják majd fel, hogy adott esetben javasolják a farkasok uniós védelmi státusának módosítását.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke azután kérte a szigorú védelmi szabályok újraértékelését Európán belül, hogy szeretett póniját megölte egy farkas tavaly Németországban.

Von der Leyen most arra is felszólította a helyi és nemzeti hatóságokat, hogy szükség esetén tegyenek lépéseket a vadállatok ellen, és figyelmeztetett, hogy a farkasfalkák koncentrációja egyes európai régiókban valódi veszélyt jelent a haszonállatokra és potenciálisan az emberekre is.