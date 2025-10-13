Bonnie és Clyde az EP-ben

Kevesen mondhatják el, hogy csak nehezen ocsúdtak fel a hatalmas döbbenetből, amiért nem adta ki Magyar Péter Tisza párti és a másik szélsőséges képviselő, az olasz Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament. Igazság szerint naivitási díszoklevelet kellene adományozni azoknak, akiknek egy szemernyi kételyük is felmerült ez ügyben. Mondhatni: tökéletesen papírforma eredmény született.
Mi mégis azt javasoljuk: senki egy percig se szomorkodjon, mert nagy adománya a sorsnak és a szépen szélsőségesedő Európai Parlamentnek, hogy legalább maximálisan világos helyzet teremtődött, és tiszta – vagy inkább Tisza- – vizet öntöttek a pohárba.
Eleddig csupán az EP jogi bizottságának, helyesebben baloldali többségének volt papírja arról, hogy bűnpártoló és védi a súlyos bűncselekményeket elkövetőket, de most már az egész díszes kompániának van ilyen szégyenteljes bizonyítványa minderről. E helyről is gratulálunk hozzá.
Idáig még talán voltak jelentős számban olyan hiszékeny, jóhiszemű emberek, akik arra gondoltak, hogy jobb belátásra térhet az Európai Néppárt és esetleg a szocialista frakció józanabb része. Az ő szemük is kinyílhatott azonban a szavazás nyomán, hisz kiderült:
az, hogy valaki garázdálkodik egy szórakozóhelyen, meglopja, kirabolja egy embertársát, majd a rablott holmit, a telefont a Dunába dobja, ahogy Magyar Péter tette tavaly egy diszkóban, az teljesen rendben lévő dolog. És az is a normális, jogilag comme il faut eljárás, ha egy másik személy azért utazik egy uniós országba, hogy csoportosan elkövetve fél-, illetve kis híján egészen holtra verjen vétlen járókelőket.