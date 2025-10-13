Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

Vélemény

Bonnie és Clyde az EP-ben

Ilaria Salis és Magyar Péter neve közös időleges megmenekülésük után összeforrhat az emlékezetben.

Megyeri Dávid
Ilaria SalisvédelemjogbaloldalEurópai ParlamentManfred WeberMagyar Péter 2025. 10. 13. 5:35
Fotó: ATTILA KISBENEDEK

Kevesen mondhatják el, hogy csak nehezen ocsúdtak fel a hatalmas döbbenetből, amiért nem adta ki Magyar Péter Tisza párti és a másik szélsőséges képviselő, az olasz Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament. Igazság szerint nai­vitási díszoklevelet kellene adományozni azoknak, akiknek egy szemernyi kételyük is felmerült ez ügyben. Mondhatni: tökéletesen papírforma eredmény született.

Mi mégis azt javasoljuk: senki egy percig se szomorkodjon, mert nagy adománya a sorsnak és a szépen szélsőségesedő Euró­pai Parlamentnek, hogy legalább maximálisan világos helyzet teremtődött, és tiszta – vagy inkább Tisza- – vizet öntöttek a pohárba. 

Eleddig csupán az EP jogi bizottságának, helyesebben baloldali többségének volt papírja arról, hogy bűnpártoló és védi a súlyos bűncselekményeket elkövetőket, de most már az egész díszes kompániának van ilyen szégyenteljes bizonyítványa minderről. E helyről is gratulálunk hozzá.

Idáig még talán voltak jelentős számban olyan hiszékeny, jóhiszemű emberek, akik arra gondoltak, hogy jobb belátásra térhet az Európai Néppárt és esetleg a szocialista frakció józanabb része. Az ő szemük is kinyílhatott azonban a szavazás nyomán, hisz kiderült: 

az, hogy valaki garázdálkodik egy szórakozóhelyen, meglopja, kirabolja egy embertársát, majd a rablott holmit, a telefont a Dunába dobja, ahogy Magyar Péter tette tavaly egy diszkóban, az teljesen rendben lévő dolog. És az is a normális, jogilag comme il faut eljárás, ha egy másik személy azért utazik egy uniós országba, hogy csoportosan elkövetve fél-, illetve kis híján egészen holtra verjen vétlen járókelőket.

Vigyázat: a bűnpártolás szintén bűncselekmény, és a balos képviselők éppen ezt követték el. Nem túlzás: önként és dalolva társtettessé, terrorizmuspártolóvá váltak. Nem lehet enyhítő körülmény, hogy az antifás nő esetében nemcsak rezgett a léc, de egy voks híján ki is adták a mentelmi jogát. Sőt, éppen ez bizonyítja a baloldalivá vált Európai Néppárt képviselőinek a szemforgató, sunyi hozzáállását, hisz nyilvánvalóan sokan megszavazták közülük Ilaria Salis védelmét, a magyargyűlölő frakcióvezetőjük, Manfred Weber farizeus, hazug, ellenkező értelmű ígéretétől függetlenül. Átlátszó módon titkos szavazást rendelt el az EP vezetése, hogy a névtelenség homálya fedje el, ki miként szavazott, és így biztosabban meg lehessen óvni az olasz terroristanőt a bíróság elé állítástól.

Magyar Péter esetében még ennél is tutibbra mentek: csupán kézfeltartásos szavazást rendelt el a máltai Roberta Metsola néppárti parlamenti elnöknő. Így aztán biztosak lehettek benne, senkinek nem támad az a renitens gondolata, hogy a gépi szavazás leple alatt a garázda, lopós tiszás képviselő mentelmi jogának kiadása mellett szavazzon. 

Nehéz lehetett volna ugyanis nyílt színen, ország-világ figyelő szeme előtt bárkinek nem nyújtogatni a karját Magyar Péter érdekében.

A legleleplezőbb mégis az, hogy ezzel az umbuldás szavazással lényegében ráütötte a bűnösség stigmáját a pártnak bajosan nevezhető szekta vezérére az Európai Parlament terrorizmussegítő és bűnpártoló baloldala. Miután ha azt gondolnák, hogy vétlen a tiszás arrogáns imposztor, elengedhették volna a kezét. Hogy a magyar igazságszolgáltatást nem tartják függetlennek? Lárifári – hogy régebbi lieblingjüket, Gyurcsány Ferencet idézzük. Amikor szakmányban a baloldal javára s a polgári csökevények ellen ítélnek a magyar bíróságok, valahogy sohasem merül fel a részrehajlás eshetősége.

Ilaria Salist szintén azzal a magyarországi bíróságokra nézve igen sértő, méltatlan vádra hivatkozva pátyolgatják, hogy nem várható tőlük jogállami, pártatlan ítélet. Holott mindenki tudja, hogy nem ibolyát szedni jött az antifás nő Budapestre, hanem embereket verni, s csak az isteni szerencsének köszönhető, hogy senki sem halt meg. Az az átlátszó, homályos védekezés pedig, hogy ő nem vett részt a támadásokban, tarthatatlan, mivel Salisnak is kellett ütlegelnie a kollektív lincselés íratlan szabályai szerint. Márpedig aki fejre sújt egy viperával, az gyilkossággal is kalkulál.

De mindez csak utólagos latolgatás, mert

 jött a felmentő sereg, amelynek lelkes katonája volt Magyar Péter is, aki nem vett részt a szavazáson. Lehet mondani, hogy az álpárt szektavezére megmentette a terroristanőt az EP-n való megjelenésének, képviselői kötelességének az elbliccelésével. Hiá­ba, similis simile gaudet, a hasonló a hasonlót szereti, hiszen a kötekedő, a társadalmat fenyegetni próbáló politikus szintén terrorizálásban utazik.

 Senki ne essen tehát hanyatt a csodálkozástól, ha a Tisza Párt kampányzáróján Ilaria Salis lesz a díszvendég. Mostani közös időleges megmenekülésük után egymás mellé kerülve összeforrhat a nevük az emlékezetben. Ők lehetnek az európai politika fekete krónikájának Bonnie és Clyde-ja.

Ki tudja? Előfordulhat még az is, hogy a nyíltan a szélsőbaloldalnak hajbókoló Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Manfred Weber pártjában jó ajánlólevél, sőt talán felvételi követelmény lesz egy jó kis bűnöző, terrorista-előmúlt, esetleg jelenbeli gyakorlat.

 

A kampány legyen tisztességes!

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Az antifák potenciális gyilkosok

Az ellenzék magyargyűlölete

