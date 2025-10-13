Zelenszkij nem adja fel: nagy hatótávolságú rakétákat követel Amerikától

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Fox News hírcsatornának adott interjúban úgy fogalmazott, hogy országának „igazi légvédelemre” és nagy hatótávolságú képességekre van szüksége ahhoz, hogy nyommást tudjon gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Hozzátette, hogy nehezen tudja állni a harcot azzal az Oroszországgal, amely iráni drónokat használ, és észak-koreai segítséget is igénybe vesz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix/AFP

Zelenszkij megerősítette, hogy szombaton telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy beszélgetésükön szó volt a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakétákról.

Arra a kérdésre, hogy az amerikai elnök jóváhagyta-e ezek felhasználását Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij annyit válaszolt, hogy „dolgozunk ezen”, valamint arra tett ígéretet, hogy ilyen eszközöket Oroszországon belül csakis katonai célpontok ellen vetne be az ukrán haderő.

Az ukrán elnök az interjúban kemény szankciókat sürgetett Oroszország ellen, helytelennek nevezte, hogy az európai magánszektor szereplői továbbra is vásárolnak energiahordozót Oroszországból. Kijelentette, hogy

Európának le kell állítani az energiaforrások bármilyen formájának és fajtájának vásárlását Oroszországtól.

Elismerte, hogy Európa nagy mértékben csökkentette az orosz energiahordozók beszerzését, de megjegyezte, hogy „ez nem elegendő”, és megemlítette Szlovákiát, valamint Magyarországot. Közölte, hogy a szlovák féllel tárgyalnak alternatív beszerzési forrásokról. Az energiabeszerzéssel összefüggésben Magyarország kapcsán úgy fogalmazott, hogy „velük nem beszélünk”, ugyanakkor hozzátette, arra számít, hogy a magyar félre Donald Trump elnök nyomást gyakorol.