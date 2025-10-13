Pénzügyi machinációk mesterfokon: így csal a szemünk láttára a Chelsea

A hosszú távú szerződések hátulütői

Ha csak a könyvelést és a számokat nézzük, valószínűleg a Chelsea elképesztően jól járt ezzel az amortizációs trükkel, azonban több hátulütője is van a londoniak mestertervének. Térjünk csak vissza Mudrikra. Az ukrán szélső 2023 janurjában hatalmas, 88,5 millió fontos összegért érkezett a Sahtar Donyecktől. A nyugat-londoniak 2031-ig láncolták magukhoz a villámléptű támadót. Minden jól is ment, Mudrik remekül mutatkozott be új csapatában. Azonban az első pár mérkőzés után a fiatal ukrán játéka visszaesett, kikerült a kezdőből, valószínűleg beilleszkedési problémákkal küzdhetett.

Ha mindez nem lett volna elég, 2024 decemberében Mudrik doppingbotrányba keveredett, ugyanis a játékos szervezetében meldoniumot találtak, ami már régóta a tiltott szerek listáján szerepel. A doppingszer valószínűleg az ukrán válogatott edzőtáborában kerülhetett a játékos szervezetébe. Ha Mudrikot bűnösnek találják, akkor akár négy évre is eltilthatják a profi futballtól.

Viszont a 24 éves játékosnak 2031-ig szerződése van a Chelsea-vel, így a klub kénytelen úgyis állni a támadó 5,2 millió fontos évi fizetését, vagy legalábbis annak egy részét, míg a játékos eltiltását tölti.

A Chelsea alapvetően igyekszik alacsonyan tartani a játékosok fizetését. Többek között ezért is igazol fiatal, nagy potenciállal rendelkező játékosokat, hiszen a pályafutásuk elején még olcsóbban – nem mellesleg nem túl magas fizetésért – lehet lecsapni rájuk.

Mudrik példáján láthattuk, hogy előfordulhat, hogy egy játékos nem válik be, azonban az is megtörténhet, hogy egy játékos beváltja a hozzá fűzött reményeket, és így érthető módon fizetésemelést szeretne. Viszont a Chelsea pont azért is kötött hosszú távú szerződéseket, hogy ne szálljanak el a bérköltségek, viszont a klubnak már több esetben is felül kellett bírálnia magát, így például Cole Palmer és Enzo Fernández is fizetésemelést kapott.

A Chelsea továbbra sem állt le

A kiskapu ugyan bezárult, de a Chelsea ennek ellenére sem állt le a fiatal, rendszerint 23 év alatti szupertehetségek leigazolgatásával. Azonban a rengeteg játékosmozgásnak, a hatalmas fluktuációnak is megvan az árnyoldala. A rengeteg új érkező miatt rendszeresen óriásira duzzad a londoniak kerete, volt olyanra példa, hogy a klubnak új öltözőt kellett építenie az edzőpályán, mivel a játékosok nem fértek el, voltak, akiknek a folyósón kellett átöltözniük az edzések előtt.

A mesterségesen felduzzasztott keretből sokszor nem sikerül minden felesleges játékost eladni, hiszen vannak, akik épp sérüléssel küszködnek, magas a bérigényük, esetleg rossz formájuk miatt nem elég kelendőek. Így minden évben maradnak olyan játékosok a keretben, akikre nincs szüksége a klubnak.

Jelenleg több játékos is Chelsea korosztályos csapatival edz, mivel nem sikerült megszabadulni tőlük a nyáron. A két legnagyobb „kolonc" Axel Disasi és Raheem Sterling, akik 2025 nyarán a Chelsea nyakán ragadtak. Mindkét játékos kölcsönben töltötte az előző idényt, Disasi az Aston Villánál, Sterling az Arsenalnál, azonban nem nyújtottak olyan meggyőző teljesítményt, amiért végleg megvásárolták volna őket. Sterling ráadásul a londoniak egyik legjobban kereső játékosa, évi 16,9 millió fontos fizetésével. Összehasonlításképpen: Szoboszlai Dominik évi 7,8 millió fontot keres a Liverpoolnál.