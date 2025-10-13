Pénzügyi machinációk mesterfokon: így csal a szemünk láttára a Chelsea

Roman Abramovics orosz oligarcha megjelenése nemcsak a Chelsea történetét írta át, hanem alapjaiban formálta át az egész nemzetközi futballvilágot. Az Angliában élő orosz milliárdos 2003-ban vásárolta meg a londoniakat, és nem is tétlenkedett sokáig, azonnal fontmilliókat öntött a Chelsea-be. A rengeteg elköltött pénznek és a leigazolt sztárjátékosoknak viszonylag hamar, pár éven belül meglett az eredménye: a klub 2005-ben – ötven év után – ismét bajnoki címet szerzett, majd 2006-ban meg is védte azt. Ezzel végleg bebizonyosodott, hogy elegendő pénzzel akár egy középszerű klub is európai elitcsapattá válhat. Abramovics azonban hiába épített fel futballbirodalmat: az orosz–ukrán háború kirobbanása után kénytelen volt eladni a Chelsea-t, gyakorlatilag megfosztották szeretett klubjától. A csapat végül Todd Boehly és a Clearlake Capital – azaz a BlueCo-csoport – kezébe került, akik 2022 májusában hivatalosan is átvették az irányítást.
A Chelsea mindig is jó volt a kiskapuk megtalálásában
Amikor Roman Abramovics megvásárolta a Chelsea-t, a futballvilág még egészen más szabályok szerint működött. Egy csapat kis túlzással bármennyi pénzt elkölthetett, és olyan játékosokat igazolhatott, akiket csak akart. Azonban több csapat nem tudta kezelni ezt a fajta szabadságot, ezért a rövid távú siker érdekében felelőtlen költekezésbe kezdett, ami sok esetben csődhöz, balszerencsés esetben pedig megszűnéshez vezetett.
Az UEFA és a Premier League válaszul új, szigorúbb pénzügyi szabályokat vezetett be, hogy gátat szabjanak a klubok túlköltekezésének. Vagyis már nem azokat az időket éljük, amikor egy klubtulajdonos pár átigazolási időszak alatt lerabolja Európa topcsapatait, és a legnagyobb sztárokból állítja össze a keretét, ahogy ezt a Chelsea az Abramovics-korszak első éveiben, évtizedében tette.
Azonban Chelsea több mint két évtizeddel Abramovics feltűnése után ismét egy mestertervvel állt elő, és az amortizációnak köszönhetően kijátszotta az UEFA és az angol liga pénzügyi szabályozásait. Azóta az UEFA és az Premier League is szigorított, de az új szabályok visszafelé már nem kerültek hatályba, így a nyugat-londoniak kétségtelenül versenyelőnybe kerültek.