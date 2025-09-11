Elképesztő mennyiségű csontváz dőlt ki a klubvilágbajnok szekrényéből

A korábbi orosz tulajdonos sötét ügyei még mindig kísértik a londoni kékeket. A Chelsea FC komoly bajba is kerülhet a Roman Abramovics-korszak visszásságai miatt, ugyanakkor az új amerikai tulajdonosok együttműködnek a vizsgálatot végzőkkel.

Roman Abramovicsot korábban az olajipari cége miatt perelték be Fotó: ANTHONY ANEX/MTI/EPA/KEYSTONE

– Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) azzal vádolta meg a Chelsea FC-t, hogy megsértette az FA ügynökökre vonatkozó szabályzatának J1 és C2 pontját, az FA közvetítőkkel való együttműködésre vonatkozó szabályzatának A2 és A3 pontját, valamint az FA harmadik fél bevonását tiltó szabályzatának A1 és B3 pontját – állapította meg közleményében az FA, amely nem részletezte, pontosan mit is jelentenek azok a bizonyos szabályok.

Abramovics hagyatéka

Annyi bizonyos, hogy összesen 74 rendbeli vádat emeltek a Chelsea FC ellen, és az azokban szereplő szabálytalanságokat 2009 és 2022 között, elsősorban a 2010/11 és 2015/16-os szezonokban követték el.

Akkor, amikor az orosz milliárdos, Roman Abramovics birtokolta a klubot 2003-tól 2022-ig, és ezek szerint számos illegális lépéssel a világelitbe vezette.

A kérdéses időszakok egyikére esik a londoniak első, 2012-es Bajnokok Ligája győzelme, ami előtt 121 milliót költöttek, és megszerezték többek között Fernando Torres, David Luiz és Ramires játékjogát is.

Todd Boehly, a Chelsea FC labdarúgóklub amerikai tulajdonosa egyre tisztábban lát Fotó: Andy Rain/MTI/EPA

A Chelsea FC együttműködik

A Chelsea FC-nek szeptember 19-ig kell válaszolnia a vádakra. Érdekesség, hogy egy olyan időszakról kell nyilatkozniuk, amelyikben még semmilyen szerepük nem volt. A szakmai munkába is beleszóló Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorcium 2022 májusában vette át Abramovicstól a klubot. A friss klubvilágbajnok ugyanakkor tiszta viszonyokat szeretne. Jellemző, hogy az eljárást gyakorlatilag saját maga ellen indította meg.

A vásárlás befejezését megelőző alapos átvilágítási folyamat során a tulajdonosi csoport tudomást szerzett a korábbi tranzakciókkal és az FA szabályainak egyéb lehetséges megsértésével kapcsolatos potenciálisan hiányos pénzügyi jelentésekről. A vásárlás befejezését követően a klub saját maga jelentette ezeket az ügyeket az összes illetékes szervnek, beleértve az FA-t is

– erősíti meg az eljárás hátterét a londoni klub. A Chelsea hangsúlyozza, hogy példátlan átláthatóságot biztosított, teljes hozzáférést biztosított az iratokhoz és korábbi adatokhoz. Egyúttal jelzi, hogy továbbra is együttműködik az egyesület a szövetséggel az ügy mielőbbi lezárása érdekében.