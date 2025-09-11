Elképesztő mennyiségű csontváz dőlt ki a klubvilágbajnok szekrényéből

Rendkívüli

Az Angol Labdarúgó-szövetség 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok klubot. A Chelsea FC 2009 és 2022 között szabálytanul járt el játékosügynökökkel, közvetítőkkel. A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a londoni egyesület tulajdonosa. Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak. A Chelsea FC közleményt adott ki, együttműködik az illetékesekkel.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 11. 18:47
Chelsea East Rutherford, 2025. július 14. A játékosai a trófeával a pódiumon, miután 3-0-ra győztek a labdarúgó klubvilágbajnokság döntőjének Chelsea-Paris Saint-Germain mérkőzésén a New Jersey állambei East Rutherfordban 2025. július 13-án.. MTI/EPA/C.
A Chelsea FC élete nem csak fény és ragyogás Fotó: C. J. Gunther Forrás: MTI/EPA
A korábbi orosz tulajdonos sötét ügyei még mindig kísértik a londoni kékeket.  A Chelsea FC komoly bajba is kerülhet a Roman Abramovics-korszak visszásságai miatt, ugyanakkor az új amerikai tulajdonosok együttműködnek a vizsgálatot végzőkkel.

Chelsea FC
Roman Abramovicsot korábban az olajipari cége miatt perelték be Fotó: ANTHONY ANEX/MTI/EPA/KEYSTONE

– Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) azzal vádolta meg a Chelsea FC-t, hogy megsértette az FA ügynökökre vonatkozó szabályzatának J1 és C2 pontját, az FA közvetítőkkel való együttműködésre vonatkozó szabályzatának A2 és A3 pontját, valamint az FA harmadik fél bevonását tiltó szabályzatának A1 és B3 pontját – állapította meg közleményében az FA, amely nem részletezte, pontosan mit is jelentenek azok a bizonyos szabályok. 

Abramovics hagyatéka

Annyi bizonyos, hogy összesen 74 rendbeli vádat emeltek a Chelsea FC ellen, és az azokban szereplő szabálytalanságokat 2009 és 2022 között, elsősorban a 2010/11 és 2015/16-os szezonokban követték el. 

Akkor, amikor az orosz milliárdos, Roman Abramovics birtokolta a klubot 2003-tól 2022-ig, és ezek szerint számos illegális lépéssel a világelitbe vezette. 

A kérdéses időszakok egyikére esik a londoniak első, 2012-es Bajnokok Ligája győzelme, ami előtt 121 milliót költöttek, és megszerezték többek között Fernando Torres, David Luiz és Ramires játékjogát is.  

Chelsea FC
Todd Boehly, a Chelsea FC labdarúgóklub amerikai tulajdonosa egyre tisztábban lát Fotó: Andy Rain/MTI/EPA

A Chelsea FC együttműködik

A Chelsea FC-nek szeptember 19-ig kell válaszolnia a vádakra. Érdekesség, hogy egy olyan időszakról kell nyilatkozniuk, amelyikben még semmilyen szerepük nem volt. A szakmai munkába is beleszóló Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorcium 2022 májusában vette át Abramovicstól a klubot. A friss klubvilágbajnok ugyanakkor tiszta viszonyokat szeretne. Jellemző, hogy az eljárást gyakorlatilag saját maga ellen indította meg.

A vásárlás befejezését megelőző alapos átvilágítási folyamat során a tulajdonosi csoport tudomást szerzett a korábbi tranzakciókkal és az FA szabályainak egyéb lehetséges megsértésével kapcsolatos potenciálisan hiányos pénzügyi jelentésekről. A vásárlás befejezését követően a klub saját maga jelentette ezeket az ügyeket az összes illetékes szervnek, beleértve az FA-t is

– erősíti meg az eljárás hátterét a londoni klub. A Chelsea hangsúlyozza, hogy példátlan átláthatóságot biztosított, teljes hozzáférést biztosított az iratokhoz és korábbi adatokhoz. Egyúttal jelzi, hogy továbbra is együttműködik az egyesület a szövetséggel az ügy mielőbbi lezárása érdekében. 

Egy lépéssel előrébb

Már csupán az a kérdés, hogy mekkora szabálytalanságokat követtek el Abramovicsék, s azokért milyen árat kell majd fizetnie a Chelsea-nak. 

Nem állítjuk, hogy attól tartva, hogy kizárják az átigazolásokból, mindenesetre még az ítélet előtt alaposan bevásároltak Boehlyék. 

Összesen több mint 330 millió eurót invesztáltak, és Joao Pedrót, Jamie Gittenst, Alejandro Garnachót, Jorrel Hatót, Liam Delapot, Esteváót, Essugót, Sarrt és Páezt is megszerezték. 

 

