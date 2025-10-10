A Liverpool vezetősége minél hamarabb döntést hozna Arne Slotról

Arne Slot a Liverpool élén még nem volt olyan nehéz helyzetben, mint ahova az elmúlt bő két hétben került. A címvédő nyáron hatalmas bevásárlást tartott, egyelőre viszont nem állt össze a csapat, ezt jól mutatja az elmúlt három meccs, amikor az együttest a bajnokságban a Crystal Palace és a Chelsea, míg a Bajnokok Ligájában a Galatasaray győzte le. A Liverpool jelenleg a bajnokságban a második helyen áll egy pontra lemaradva az Arsenaltól.

A Liverpoolnak jól jött az októberi válogatott szünet Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Liverpool nem akar abba a hibába esni, mint egy éve

Slot szerződése 2027 nyaráig szól, és az első idényében megnyert bajnoki címmel gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe. Sokan féltették, hogy Jürgen Klopp kilencéves korszaka után hogyan tudja tovább vinni a német örökségét, de ezzel nem volt baj. A vezetőség nyáron már a holland kedve szerint vásárolt be, most pedig már az új szerződéstervezet van asztalon.

Az Origo írta meg a Daily Mailra hivatkozva, hogy

a klubot birtokló amerikai Fenway Sports Group (FSG) nem szeretne abba a hibába esni, mint egy éve a három kulcsjátékosával, ezért Slot ügynöke, Rafaela Pimenta már egyezkedik az FSG-vel egy új, hosszú távú szerződésről.

Mint ismert, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk jövője is szinte csak az utolsó pillanatban dőlt el, Trent Alexander-Arnolddal viszont nem sikerült dűlőre jutni, így az angol sztár a Real Madridhoz távozott – a Liverpool végül tíz millió eurót kapott érte, miután a Királyi Gárda már a nyári klubvilágbajnokságon játszatta az angolt.

Jürgen Kloppnál működött a terv

A német edzőlegenda amikor 2015-ben megérkezett a kispadra, akkor már az első idényében bejutott az Európa-liga döntőjébe – ahol a sorozat specialistája, a Sevilla nyert 3-1-re. Klopp mindössze kilenc hónappal a liverpooli munkájának megkezdése után új, hatéves szerződést kapott. A többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. Slot ehhez képest egy kicsivel később kaphat új kontraktust, de a terv hasonló lehet az FSG-nek.