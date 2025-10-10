Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

LiverpoolJürgen KloppArne SlotFenway Sports Group

A Liverpool vezetősége minél hamarabb döntést hozna Arne Slotról

Angol sajtóhírek szerint a Liverpool még a mostani idényben szeretné meghosszabbítani Arne Slot szerződését. A Liverpool ezzel követné a hagyományt, ugyanis Jürgen Kloppnak is a második szezonjában toldották meg a kontraktusát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 11:40
Arne Slot még idén új szerződést kaphat a Liverpoolnál
Arne Slot még idén új szerződést kaphat a Liverpoolnál Fotó: ANADOLU/ABDULHAMID HOSBAS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot a Liverpool élén még nem volt olyan nehéz helyzetben, mint ahova az elmúlt bő két hétben került. A címvédő nyáron hatalmas bevásárlást tartott, egyelőre viszont nem állt össze a csapat, ezt jól mutatja az elmúlt három meccs, amikor az együttest a bajnokságban a Crystal Palace és a Chelsea, míg a Bajnokok Ligájában a Galatasaray győzte le. A Liverpool jelenleg a bajnokságban a második helyen áll egy pontra lemaradva az Arsenaltól.

A Liverpoolnak jól jött az októberi válogatott szünet
A Liverpoolnak jól jött az októberi válogatott szünet  Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Liverpool nem akar abba a hibába esni, mint egy éve

Slot szerződése 2027 nyaráig szól, és az első idényében megnyert bajnoki címmel gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe. Sokan féltették, hogy Jürgen Klopp kilencéves korszaka után hogyan tudja tovább vinni a német örökségét, de ezzel nem volt baj. A vezetőség nyáron már a holland kedve szerint vásárolt be, most pedig már az új szerződéstervezet van asztalon. 

Az Origo írta meg a Daily Mailra hivatkozva, hogy 

a klubot birtokló amerikai Fenway Sports Group (FSG) nem szeretne abba a hibába esni, mint egy éve a három kulcsjátékosával, ezért Slot ügynöke, Rafaela Pimenta már egyezkedik az FSG-vel egy új, hosszú távú szerződésről.

Mint ismert,  Mohamed Szalah és Virgil van Dijk jövője is szinte csak az utolsó pillanatban dőlt el, Trent Alexander-Arnolddal viszont nem sikerült dűlőre jutni, így az angol sztár a Real Madridhoz távozott – a Liverpool végül tíz millió eurót kapott érte, miután a Királyi Gárda már a nyári klubvilágbajnokságon játszatta az angolt. 

Jürgen Kloppnál működött a terv

A német edzőlegenda amikor 2015-ben megérkezett a kispadra, akkor már az első idényében bejutott az Európa-liga döntőjébe – ahol a sorozat specialistája, a Sevilla nyert 3-1-re. Klopp mindössze kilenc hónappal a liverpooli munkájának megkezdése után új, hatéves szerződést kapott. A többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. Slot ehhez képest egy kicsivel később kaphat új kontraktust, de a terv hasonló lehet az FSG-nek. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu