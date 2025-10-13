Amerikában egyre mélyül a szex recesszió – Európa követi?

Az amerikaiak körében rekord alacsony szintre esett a szexuális együttlétek száma, ami egyfajta „szex recessziót” jelezhet – derül ki a Institute for Family Studies (IFS – Családügyi Tanulmányok Intézetének) friss kutatásából. Az IFS 1000 férfit és nőt kérdezett meg, és arra jutott, hogy kevesebb mint a felük (37 százalék) él heti rendszerességgel szexuális életet, míg 1990-ben ez az arány még 55 százalék volt – írja Newsweek. Miért számít ez?

Amerikában terjed a szex recesszió – Európa követi?

Fotó: Geber86 / Shutterstock

Az amerikaiak körében drasztikusan visszaesett a szexuális együttlétek gyakorisága,

A fiatalok különösen érintettek, főleg a fiatal férfiak,

A tapasztalt visszaesés szorosan összefügg a házasságok és együttélések számának csökkenésével,

A szakértők szerint a digitális eszközök, az online szórakozás és a megváltozott életmód mind hozzájárulnak a negatív folyamatokhoz

Az USA-ban megfigyelhető folyamatok

Az amerikai kongresszusi költségvetési hivatal (CBO) idei előrejelzése szerint az Egyesült Államok termékenységi rátája a következő három évtizedben átlagosan 1,6 gyermek/nő lesz.

Ez jóval elmarad attól a 2,1-es értéktől, amely a népesség stabilitásához szükséges bevándorlás nélkül.

Kimutatták, hogy különösen a fiatalok körében csökkent a szexuális aktivitás. A Kinsey Intézet és a Lovehoney 2022-es országos felmérésében – amely 2000 felnőttet vizsgált, – a Z generáció* tagjai közül minden negyedik azt mondta, hogy még soha nem élt szexuális életet partnerrel.