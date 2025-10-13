szex recessziószexEgyesült Államokpárkapcsolatházasság

Amerikában egyre mélyül a szex recesszió – Európa követi?

Egy friss kutatás szerint az amerikaiak szexuális élete történelmi mélypontra zuhant. A kutatást publikáló intézete arra jutott, hogy az Egyesült Államokban mind a fiatalok, mind a házasok körében visszaesett a szexuális aktivitás és ezzel együtt a születésszám is. A trend, ami Európában is megfigyelhető komoly társadalmi és demográfiai következményekkel jár, miközben a szakértők a negatív digitális szokások terjedését, a párkapcsolatok hiányát és a generációs különbségeket emelik ki a lehetséges okok között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 1:02
Kevesebb férfi szexel, mint amennyi nő (Fotó: AFP) Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
Az amerikaiak körében rekord alacsony szintre esett a szexuális együttlétek száma, ami egyfajta „szex recessziót” jelezhet – derül ki a Institute for Family Studies (IFS – Családügyi Tanulmányok Intézetének) friss kutatásából. Az IFS 1000 férfit és nőt kérdezett meg, és arra jutott, hogy kevesebb mint a felük (37 százalék) él heti rendszerességgel szexuális életet, míg 1990-ben ez az arány még 55 százalék volt – írja Newsweek. Miért számít ez?

Fotó: Geber86 / Shutterstock
  • Az amerikaiak körében drasztikusan visszaesett a szexuális együttlétek gyakorisága,
  • A fiatalok különösen érintettek, főleg a fiatal férfiak,
  • A tapasztalt visszaesés szorosan összefügg a házasságok és együttélések számának csökkenésével,
  • A szakértők szerint a digitális eszközök, az online szórakozás és a megváltozott életmód mind hozzájárulnak a negatív folyamatokhoz

Az USA-ban megfigyelhető folyamatok

Az amerikai kongresszusi költségvetési hivatal (CBO) idei előrejelzése szerint az Egyesült Államok termékenységi rátája a következő három évtizedben átlagosan 1,6 gyermek/nő  lesz. 

Ez jóval elmarad attól a 2,1-es értéktől, amely a népesség stabilitásához szükséges bevándorlás nélkül.

Kimutatták, hogy különösen a fiatalok körében csökkent a szexuális aktivitás. A Kinsey Intézet és a Lovehoney 2022-es országos felmérésében – amely 2000 felnőttet vizsgált, – a Z generáció* tagjai közül minden negyedik azt mondta, hogy még soha nem élt szexuális életet partnerrel. 

*A Z generáció avagy a Zoomerek az Y generációt követő és az alfa generációt megelőző demográfiai csoport. A generációt leggyakrabban 1995-től 2009-ig, mások 2012-ig számolják.

Kevesebb férfi szexel, mint amennyi nő

A kutatás nagy eltérést tárt fel: a férfiak nagyobb arányban számoltak be arról –háromból egy –, hogy még szűz, míg a nők esetében ötből egy volt az arány. Az IFS kutatása szerint az ezredforduló környékén kezdett visszaesni az amerikaiak szexuális aktivitása, és ez a tendencia azóta is folytatódik. A téma szakértője, az Utah-i Egyetem professzora, Nicholas H. Wolfinger így fogalmazott:

Érdemes külön kezelni két, de egymással összefüggő jelenséget: egyrészt a házasságban vagy élettársi kapcsolatban élők arányának csökkenését, másrészt a szexuális aktivitás visszaesését. Leegyszerűsítve: megfigyelhető tendencia, hogy aki együtt él a partnerével, az szexszel.

A friss kutatások szerint a fiatalok sokkal kevésbé aktív szexuális életet élnek, mint a korábbi generációk. Az elmúlt tív évben (2014 és 2024 között) a 18 és 29 év közötti fiatalok körében az együtt élők aránya (házasságban vagy élettársi kapcsolatban) 42 százalékról 32 százalékra csökkent. Wolfinger elmondta, hogy férfiaknál a tesztoszteronszint csökkenése is évek óta megfigyelhető. Néhány idősebb felnőtt pedig a COVID-járvány alatt hagyta abba a randizást és a szexet és soha nem tért vissza ezekhez.

Az IFS szerint szintén növekedett azon fiatalok aránya, akiknek nem volt szexuális kapcsolata az elmúlt egy évben. 2010 és 2024 között ez az arány megduplázódott: 12 százalékról 24 százalékra nőtt.

De nem csak a fiatalokat érinti a visszaesés. Az IFS kutatása szerint a házasok nagyobb valószínűséggel élnek szexuális életet, mint a nem házasok: a 18 és 64 év közötti házaspárok 46 százaléka él szexuális életet hetente, szemben az ugyanilyen korú nem házasok 34 százalékával. Ennek ellenére ebben a csoportban is megfigyelhető a csökkenés. 1996 és 2008 között a házasok 59 százaléka számolt be heti rendszerességű szexuális életről, míg 2010 és 2024 között ez az arány 49 százalékra esett vissza.

Mindenről a modern technika tehet?

Mark Regnerus szociológus elmondta, hogy ez Nyugaton mindenhol megfigyelhető, ahol az emberek a másokkal való közös időtöltést új digitális szokásokkal helyettesítették. Legyen szó randizásról vagy a párunkra fordított időről, – ha hagyjuk – az okoseszközeink elvonják a figyelmünket, mert mindig új és érdekes tartalmakat kínálnak. Így lassan elszigetelődünk és elhanyagoljuk a körülöttünk lévő embereket. 

Ez egy új termékenységszabályozó rendszer, amit eredetileg nem is így terveztek. Egyre több magányos emberre és romló társas kapcsolati mutatókra lehet számítani. Ez a folyamat már javában zajlik

Regnerus kifejtette, hogy „egyre unalmasabbak vagyunk egymás számára” és a modern folyamatok csak jobban távolítanak el bennünket a személyes emberi kapcsolatoktól.

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance januárban így fogalmazott:

Egy generációt veszítettünk el, nemcsak azért, mert engedtük az „abortusz kultúráját”, hanem mert elmulasztottunk segíteni a fiatal szülőknek abban, hogy megteremtsék a boldog és tartalmas élethez szükséges feltételeket. Társadalmunk nem ismerte fel időben, hogy egy generációnak kötelessége van a következő generációkkal szemben – ez a társadalmi együttélés alapja. Ezért hadd mondjam ki egyszerűen: több babát akarok az Egyesült Államokban.

US Vice President JD Vance speaks to the press as Second Lady Usha Vance looks on at MinneapolisSaint Paul International Airport after paying their respects to victims of the Annunciation Catholic Church shooting in Minneapolis, Minnesota, on September 3, 2025. On August 27 a shooter opened fire on school children attending a church service in Minneapolis, killing two pupils and wounding 17 people in the latest violent tragedy to jolt the United States. (Photo by Alex WROBLEWSKI / POOL / AFP)
Fotó: ALEX WROBLEWSKI / POOL

Lássuk az európai helyzetet!

Bár a szülőknek legalább két gyereket kellene vállalniuk ahhoz, hogy Európa népessége stabil maradjon, a jelenlegi számok nagyon távol állnak ettől a céltól. A 2024-es termékenységi statisztikák pedig egészen drasztikus csökkenést mutatnak: az elmúlt évtizedek legalacsonyabb termékenységi mutatóit jegyezték fel. 1950-ben a születési arányszám átlagosan 2,69 gyerek/nő volt, 2024-re ez az érték 1,4-re csökkent.

Franciaország

Franciaországban, amely Európában az egyik legtermékenyebb országának számít, a születésszámok gyors csökkenést mutatnak: a múlt évi 1,62-es termékenységi ráta az első világháború óta a legalacsonyabb szinten volt. Ugyanakkor az országban a várható élettartam kiemelkedően magas, a nők esetében 85,6, a férfiaknál 80 év, ami történelmi csúcsot jelent és hatalmas terhet ró a franci gazdaságra.

Magyarország

Magyarországon is érezhető a súlyos népességcsökkenés: a születésszámot támogató intézkedések ellenére tavaly csak 77 500 gyermek jött világra, ami rekordalacsony érték, és a születési arány 1,38 volt, ami 2014 óta nem volt ilyen alacsony – mutatják a KSH adatai. Korábban arról is beszámoltunk, hogy dobogón végzett Magyarország ez Eurostat termékenységi rangsorában.

Németország

Németországban a gyermekvállalási ráta 1,35-re zuhant, ami 1994 (1,24) óta a legalacsonyabb érték. A Statistisches Bundesamt adatai szerint a lakosság növekedését kizárólag a nettó bevándorlás eredményezte. A bevándorlás ellenére a népesség csupán 121 ezer fővel, 0,1%-kal gyarapodott tavaly. Valójában 

többen haltak meg, mint ahányan születtek

 – számolt be róla Német Statisztikai Hivatal.

Ausztria

2024-ben az ausztriai helyzet még súlyosabb volt, mint a szomszédos Németországban. A gyermekvállalási ráta 1,32-ig zuhant, ami mindössze 77 238 újszülöttet jelentett, szemben a 88 486 halálozással – írja a Statistik Austria.

Olaszország

Tavaly a születési arány 1,18 volt, ami történelmi mélypontnak számít az olaszoknál, vagyis 

ezer főre mindössze hat újszülött jutott, miközben tizenegy ember hunyt el. 

– derült ki a hivatalos statisztikákból.

Lengyelország

Lengyelország az európai országok között az egyik legalacsonyabb születési aránnyal rendelkezik, mindössze 1,1-es rátával, vagyis 1990-hez képest (1,9) majdnem a felére esett vissza az újszülöttek száma.

Borítókép: Kevesebb férfi szexel, mint amennyi nő (Fotó: AFP)

