Előre tekintve nyilvánvaló, hogy a folyó fizetési mérleg helyreáll, az áruk és szolgáltatások behozatala az év végére kissé csökkenni, míg az export erőteljesen növekedni fog, mivel az olajárak jelentősen emelkedtek – ezt már Makszim Oreskin orosz elnöki tanácsadó mondta hétfőn a Keleti Gazdasági Fórumon Vlagyivosztokban. Hozzátette: a fellendülés a folyó fizetési mérleg javulásához fog vezetni, az orosz jegybank által hozott döntések pedig visszafogják a tőkekiáramlást az országból.

Mint azt Oreskin hangsúlyozta, a rubel gyengülése mindent egybevetve valószínűleg túl van a csúcspontján, mostantól erősödés várható.

Az autóipar is pörög

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Moszkva állja a sarat a nyugati szankciókkal szemben, az autóeladási számok is kilőttek a magasba – számolt be lapunk a minap. A Green Way nevű orosz website autóstatisztikája szerint idén augusztusra 49 százalékos lett a növekedés, és csak ebben a hónapban, közel 70 ezer gépjárművet adtak el az országban. Ez jelentős növekedés a háború első hónapjaiban tapasztalható visszaeséshez képest. 2022-ben az orosz autópiac több mint 50 százalékos visszaesést produkált az előző évhez képest: tavaly 687 370 új gépjárművet értékesítettek Oroszországban, míg 2021-ben 1 666 780-at.