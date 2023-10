Bayer Zsolt: Akkor ez tényleg proxy háború (2. rész)

Ebben minden tudnivaló benne van. S egészítsük ki még a Biden család ukrajnai ámokfutásával, a kretén, képességtelen (pont, mint az apja), ráadásul drogfüggő Biden gyerek beültetését a Burishma igazgatótanácsába, az amerikai multik ukrajnai földvásárlásaival, no és persze ne feledjük el magát Zelenszkijt, ezt a nemi szervével zongorázó ügynök-ripacsot, aki most éppen a haza megmentőjének szerepében tetszeleg, amit onnan lehet tudni, hogy klozetra is khaki-színű ruhában jár, de elsőként fog elmenekülni, ha a dolgok az ő számára (is) komolyra fordulnak.