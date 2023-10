Egyre rövidebb időt töltenek a balkáni útvonalon a migránsok + videó

A migránsok nemcsak Szerbiában, hanem az egész Balkán-félszigeten jelen vannak, s bosszúságot okoznak a volt jugoszláv tagköztársaságoknak. Az illegális bevándorlók jóval türelmetlenebbek viszont, mint korábban. A helyi sajtó értesülései szerint a migránsok az előző évekhez képest kevesebb ideig maradnak egy-egy országban. A céljuk, hogy a lehető leggyorsabban az Európai Unió területére lépjenek, s aztán a nyugati államok felé vegyék az irányt. Így van ez Boszniában is.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint annak ellenére, hogy 2021-hez képest több bevándorló érkezik a Balkánra, még sincs több belőlük Boszniában. Ennek oka pedig az, hogy kevesebb időt töltenek el ott, s valószínűleg könnyebben és gyorsabban átjutnak a határon.

A migránsok nincsenek »beragadva« sem Bosznia-Hercegovinában, sem általában a Nyugat-Balkán más országaiban. Elég gyorsan haladnak Nyugat-Európa felé

– magyarázza a szervezet.

Ezt az állítást bizonyítja az is, hogy az IOM augusztusi kutatása alapján a bevándorlók még két hetet sem töltenek el Boszniában. Ennél rövidebb idő alatt továbbmennek.

A felmérés szerint a legtöbben, 67 százalékuk Afganisztánból érkezik erre a balkáni útvonalra. Őket követik a marokkóiak 17 százalékkal, majd a pakisztániak 4,6 százalékkal.

A migránsok tehát most már nem ragadnak be a nyugat-balkáni államokban, hanem mindent bevetnek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a schengeni övezetbe jussanak. Horvátországnak a térséghez való csatlakozása pedig új perspektívát nyitott nekik. Az embercsempészek és a bűnbandák pedig jól keresnek. Akár több ezer eurót is elkérnek egy kísérletért – mondják a helyiek.