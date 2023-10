Szárazföldi műveletre készül Izrael

Ráadásul ezúttal száznál is több izraeli túsz lehet a terrorszervezet fogságában, akikkel kapcsolatban már most figyelmeztettek: nem haboznak kivégezni őket. Izrael eddig akár több száz palesztin foglyot is kiadott egy-egy honfitársáért (sőt holttestekért) cserébe, ezen a gyakorlaton azonban alighanem kénytelen lesz változtatni.

Elképzelhető, hogy egy ilyen súlyos csapás után a bosszúért nagyobb árat is hajlandók majd fizetni.

Borítókép: Romok egy izraeli légitámadás után a Gázai övezetben fekvő Dzsabalíjában 2023. október 11-én (Fotó: MTI/AP/Hatem Musza)