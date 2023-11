Ezért dőlt volna össze az európai autóipar a jobboldal nélkül

– Milyen szerepet tölt be Európa gazdaságában az autóipar?

– Az autóipar kulcsfontosságú szereplő Európa gazdaságában, hiszen az ágazat az uniós GDP 7%-át adja. Ezenkívül az autóipar nem csupán a gyártásra, hanem a kutatás-fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet.

A vállalatok aktívan részt vesznek az innovációban és a technológia fejlesztésében, ami hozzájárul az országok versenyképességének növeléséhez a nemzetközi piacokon.

Az autóipar Magyarországon is különösen fontos gazdasági ágazat, amely jelentős munkahelyeket teremt és hozzájárul az exportbevételek növeléséhez. A szektor emellett hazánkban például 180 ezer embert foglalkoztat, beleértve a közvetlenül az autógyártási folyamatokban részt vevő munkavállalókat és a beszállítói lánc résztvevőit is.

– Konkrétan az Euro 7 rendelet sikeres tompítása mit jelent majd az európaiak mindennapjait tekintve?

– Az Európai Bizottság, az európai baloldallal együtt a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának olyan mértékű csökkentésre tett javaslatot, amely teljes mértékben tönkretette volna az autóipart, azonban jobboldali összefogással sikerült olyan szöveget elfogadni, amely által ez elkerülhető.

A tervezett új szabványok miatt a hagyományos belső égésű autók technikáját szinte lehetetlen lett volna költséghatékonyan fejleszteni, a polgárok újabb árnövekedéssel szembesültek volna.

A javasolt határértékekkel és határidőkkel az autógyárak nem tudtak volna költséghatékonyan fejleszteni, ehelyett azonban gyárakat kellett volna bezárni, munkahelyek ezrei kerültek volna veszélybe. A rendelet tompítása révén ezeket a negatív hatásokat sikerült most elkerülni.

– Általános jelenség az, hogy a jobboldalnak kell a realitások földjére ráncigálni a baloldal zabolázatlan törekvéseit?

– A brüsszeli és baloldali irracionális elképzelések, valamint a túlzott szabályozások általánossá váltak, s egyre inkább veszélyeztetik a versenyképességünket és a gazdasági növekedést. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Brüsszel klímaváltozáshoz kapcsolódó intézkedései is számos kockázatot hordoznak magukban. A jobboldal hozzáállása, amely a realitásokat veszi figyelembe, ezért alapvető fontosságú. A konzervatív klímapolitika kulcsszerepet játszik a munkahelyteremtésben. Az iparágak védelme és a versenyképesség megőrzése nem csupán gazdasági érdek, hanem a nemzetbiztonságunk és energiabiztonságunk szempontjából is lényeges.

– A globalista jellegénél fogva inkább a baloldal erősségeként tartják számon a nemzetközi összefogásra való képességet. Milyen stratégiát folytat az európai jobboldal a közelgő választások kapcsán?

– A közelgő választások kapcsán a környezetvédelem és klímapolitikák terén elsősorban arra kell összpontosítanunk, hogy egyensúlyt találjunk a fenntarthatóság, az ipar és a gazdák védelme között. A jobboldali európai politikai pártok képviselőinek csoportjaival nem fogjuk hagyni, hogy a baloldali és zöld ideológiák megakadályozzanak bennünket abban, hogy hatékonyan dolgozzunk a klímavédelem érdekében.

Erre az Euro 7 rendelet mellett jó példa az EP átgondolatlan javaslatai a természet helyreállítási rendeletről, mely ellen a Fidesz európai parlamenti delegációja hatékonyan tudott fellépni a júliusi plenáris szavazáskor: irányításommal összeállt egy egységes európai nagy jobboldal, amire nem volt még példa az Európai Parlament történetében.

A semmibe vezető európai parlamenti javaslatok helyett az EU és tagállamai közötti folyamatos párbeszéd és együttműködés, valamint a tagállamokra szabott iránymutatás lehet a kulcs, hiszen ezek mind egyaránt fontosak ahhoz, hogy az európai gazdaság és a mezőgazdaság hosszabb időtávon is ellenálló maradhasson, a zöld átmenet során pedig mindenki megőrizhesse versenyképességét.

– A magyar jobboldal több éve töretlenül kerül ki győztesként, mint hazai, mint EP választásokon. Jellemző, hogy a hasonlóan gondolkozók érdeklődnek a siker kulcsa iránt Brüsszelben?

– A baloldali média és az európai balliberális pártok az elmúlt években rendre kárörvendő módon azt állították, hogy az Orbán Viktor vezette kormányzat politikája „teljesen elszigetelte Magyarországot”. Narratívaépítésük azonban kudarcba fulladt, hiszen

nemcsak, hogy nyoma sincs az elszigeteltségnek, hanem egyenesen Magyarország vált példamutatóvá egy sor kérdésben, például a migráció, a családtámogatások vagy a klímapolitikák terén. Emellett az is egyre gyakoribbá vált, hogy a nyugati világ meghatározó konzervatív gondolkodói hazánkat dicsérték. Számos országot megihlette már például a rezsicsökkentés rendszere: egyre több nyugat-európai tagállam dönt úgy, hogy szabályozott áram- és gázárakat vezet be a lakosság terheinek csökkentése érdekében. A magyar modell tehát irigyelt politikai teljesítménynek számít.

Egyre nehezebb letagadni a tényt számukra, hogy a jobboldali vezetésű Magyarország a méreténél jóval jelentősebb vonzerővel rendelkezik. Mivel nem csak saját érdekérvényesítése szempontjából tudja előnyére fordítani jellemzőit, ezért nemzetközi szinten is egyre inkább példaértékűvé válik hazánk teljesítménye. Brüsszelben is látják ezt, érzik, hogy megbomlik az eddigi egyetlen irány rendszere, s hogy van egy másik út, ami sikeres. Az Euro 7 plenáris szavazásának példája is jól mutatja, hogyha a jobboldal összefog, akkor igenis összehozható a siker. Ha együttműködünk és felelősen cselekszünk, képesek vagyunk olyan jövőt építeni, amelyben fenntartható iparágak mellett is megőrizhetjük bolygónk egészségét. Ideológiai harcok helyett valódi cselekvésre van szükség!

Borítókép: Tóth Edina európai parlamenti képviselő az Európai Parlament strasbourgi székhelyén. (Fotó: Európai Parlament)