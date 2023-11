FPÖ: Őrültség lenne az EU-ba beengedni egy háborúzó országot

Az Európai Bizottság ma arra készül, hogy hivatalosan is ajánlást terjesszen elő az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett. A javaslat jó néhány tagállamban ellenállást vált ki, Ausztriában Herbert Kickl, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke felszólította a néppárti-zöld szövetségi kormánykoalíciót, hogy vétózza meg Ukrajna csatlakozását.

Politikai őrültség, hogy komolyan be akarnak fogadni az EU-ba egy olyan országot, amely háborúban áll egy másik országgal. Most, hogy a brüsszeli elitek az EU-t és Ausztriát is belehajszolták egy olyan gazdasági háborúba, amely összeegyeztethetetlen az örökös semlegességünkkel, és tönkreteszi jólétünket és gazdaságunkat, az ukránok csatlakozása azt jelentené, hogy egyenesen belerángatjuk magunkat ebbe a háborúba.

Az FPÖ a következő alkalommal a Nemzeti Tanácsban is benyújtja az erre vonatkozó indítványt – igaz, eddig valamennyi hasonló javaslatot azonnal lesöpörtek a kormánypártok.

Ukrajna ráadásul a legcsekélyebb mértékben sem teljesíti a csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumokat, ráadásul hatalmas korrupciós problémákkal küzd, amit a szinte hetente napvilágra kerülő botrányok is bizonyítanak. Volodimir Zelenszkij elnök emellett nemrég még az ellen szólalt fel, hogy megtartsák az elnökválasztást – többek között azzal az indokkal, hogy a politikai megosztottság jelenleg nem megfelelő. Az FPÖ ezzel kapcsolatban úgy véli:

Tagadhatatlan, hogy háború idején bizonyára nehéz választásokat tartani. De ezek a demokrácia központi elemei, és ezért az az állam, amelyben nem lehet választásokat tartani, soha nem lehet EU-tag!

Az osztrák jobboldal szerint ahelyett, hogy Ukrajnát csellel és erőszakkal akarnák belopni az Európai Unióba, inkább a háború mielőbbi befejezését kellene elősegítenie a brüsszelitáknak, és a béke megteremtésén dolgozni.

Az uniós elitek azonban éppen az ellenkezőjét teszik. A szankciók önpusztító spirálját forgatják, és az európai és osztrák adófizetőkkel fizettetik meg a fegyverbeszerzések milliárdjait, amelyek csak a háborút és vele együtt a haláleseteket és a mérhetetlen szenvedést szítják. Ezeket a kifizetéseket ezért azonnal le kell állítani

– fogalmazott Herbert Kickl.

Ahogy arról korábban lapuk is beszámolt, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legutóbbi felmérése szerint a háború mellett az alacsony jövedelem és a korrupció aggasztja leginkább az ukránokat – számolt be a The New Voice of Ukraine hírportál.

A válaszadók 63 százaléka nevezte meg első számú problémának a korrupciót, míg 46 százalékuk az alacsony jövedelmeket.

Az elmúlt hetekben Volodimir Zelenszkij népszerűsége is folyamatosan csökken, ennek pedig többek között köze van ahhoz, hogy az ukrán elnöknek a választási ígéretével ellentétben eddig nem sikerült hatékonyan felvenni a harcot az országot átszövő korrupció ellen.