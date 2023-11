Irán közvetlen fenyegetést jelent Európára

Irán élesen szemben áll az olyan Európa által képviselt értékekkel, mint például a szólásszabadság, a vallási tolerancia vagy a nők jogai. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a rezsim gátlástalanul „utána nyúl” a disszidenseknek – gondoljunk csak a Salman Rushdie író elleni tavalyi brutális támadásra, amely örömujjongást váltott ki Teheránban.

Mindezek fényében különösen aggasztó, hogy David Albright, a Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet (Institute for Science and International Security) munkatársa szerint Iránt már csak hat hónap választja el egy működőképes atombomba megalkotásától, és talán két év a sorozatgyártás feltételeinek megteremtésétől. A szakértő szerint Iránnak több módja is van a nukleáris fegyverek előállítására, és a legvalószínűbb, hogy ezek kombinálásával igyekszik felgyorsítani a munkát.

Míg az Egyesült Államok és Izrael Európánál jobb helyzetben van ahhoz, hogy katonailag fellépjen Iránnal szemben, az európai országok jelentős gazdasági és diplomáciai nyomást gyakorolhatnak az országra, például kezdeményezhetik az ENSZ-szankciók visszaállítását, amelyek rakétaembargót is magukban foglaltak.

Szintén fontos lépés lehetne az Iszlám Forradalmi Gárda Testület (IRGC) és a Hezbollah terrorszervezetté nyilvánítása.

Nemrég került az amerikai törvényhozás elé egy javaslat, amely minden eddiginél keményebben szankcionálná Iránt – ehhez hasonlót fogadhatna el Európa is a fenyegetés visszaszorítására.

Borítókép: Az iráni legfőbb vezető hivatala által közreadott képen Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az izraeli–palesztin konfliktusról beszél Teheránban 2023. október 25-én (Fotó: MTI/EPA/Iráni legfőbb vezető hivatala)