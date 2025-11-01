Xabi Alonso rejtélyes megjegyzése lehetett az utolsó szög a Real-tehetség koporsójába

A már gyermekként is tehetséges Endrick legszebb góljait édesapja megosztotta a legnagyobb brazil klubokkal – talán ennek is köszönhető, hogy 11 évesen a Palmeiras csapatához került, miután a klub akadémiáját vezető Joao Paulo Sampaio felfigyelt rá. A fiatal csatár addigra már részt vett a Real Madrid brazíliai táborában, és nagy álma volt, hogy a spanyol gigásznál futballozzon. Miután a Palmeirasszal két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, 2024 nyarán jött el az idő, hogy valóban a Realhoz igazoljon – a megegyezés ugyanakkor már 2022 decemberében megszületett. Carlo Ancelotti irányítása alatt be is mutatkozott a madridiaknál, ám amióta Xabi Alonso a vezetőedző, egyszer sem lépett pályára.

Endrick a Real Madrid játékosaként 37 tétmérkőzésen szerepelt, de mindegyikre az előző idényben került sor (Fotó: Middle East Images/Gokhan Taner)

Endrick berobbant a Real Madridban és a brazil válogatottban is

A ballábas Endricket hasonlították már Peléhez, Ronaldóhoz és Romarióhoz is, és követte is őket abban, hogy – 2023 végén – debütált a brazil válogatottban, méghozzá Ronaldo óta nem látott fiatal korban. Az első öt fellépésén három gólt szerzett, ráadásul Anglia, Spanyolország és Mexikó ellen. Az utolsóra 2024 nyarán került sor, épp mielőtt elkezdte kitölteni a hatéves szerződését a Real Madridnál, majd az új klubjában már a Valladolid elleni bemutatkozásán gólt szerzett 18 évesen.

Ezután megházasodott, és összesen már 14-szeres válogatottnak mondhatja magát, továbbá 37 tétmérkőzésen játszott Real Madrid-mezben.

Noha Endrick a kezdőcsapatban ezek közül „csupán” nyolcszor szerepelt, a 847 játékperc alatt szerzett hét gólja jól mutatja, hogy Ancelotti nem véletlenül számított rá. 2025. május 18-án, a Sevilla elleni bajnokin kezdőként kapott lehetőséget, és akkor még aligha gondolta bárki, hogy a következő öt és fél hónapban nem lép pályára.

Xabi Alonso irányítása alatt még egyszer sem játszott

Az említett sevillai La Liga-mérkőzésen a brazil támadó megsérült, és a nyári klubvilágbajnokságot, valamint a mostani idény elejét a combhajlítóizom-sérülése miatt kényszerből hagyta ki. Ám amióta felépült, hiába örökölte meg Kylian Mbappétól a 9-es mezt, ezt a nyáron érkezett Xabi Alonso irányítása alatt egyszer sem mutathatta meg: a legutóbbi nyolc találkozó mindegyikét a kispadon ülte végig.