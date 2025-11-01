Real MadridCarlo AncelottiXabi Alonsoendrickbrazil fociválogatott

Xabi Alonso rejtélyes megjegyzése lehetett az utolsó szög a Real-tehetség koporsójába

A spanyol labdarúgó-bajnokságban már a 11. fordulót rendezik meg, a Real Madrid 19 éves játékosa, Endrick azonban még egyetlen percet sem kapott az évad során. A brazil futballista sérüléssel kezdte az idényt, Xabi Alonso vezetőedző viszont a felépülése óta sem számít rá, és a mai bajnokin sem valószínű a játéka. Endrick még Carlo Ancelotti irányítása alatt érkezett a spanyol csapathoz, amelyben korábban több lehetőséget kapott, ám a mostani nélkülözése a brazil válogatottbeli jövőjére is negatív hatással lehet.

2025. 11. 01.
Endrick öt és fél hónapja nem lépett pályára, és nem csupán a sérülése miatt (Fotó: NurPhoto via AFP/Guillermo Martinez)
A már gyermekként is tehetséges Endrick legszebb góljait édesapja megosztotta a legnagyobb brazil klubokkal – talán ennek is köszönhető, hogy 11 évesen a Palmeiras csapatához került, miután a klub akadémiáját vezető Joao Paulo Sampaio felfigyelt rá. A fiatal csatár addigra már részt vett a Real Madrid brazíliai táborában, és nagy álma volt, hogy a spanyol gigásznál futballozzon. Miután a Palmeirasszal két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, 2024 nyarán jött el az idő, hogy valóban a Realhoz igazoljon – a megegyezés ugyanakkor már 2022 decemberében megszületett. Carlo Ancelotti irányítása alatt be is mutatkozott a madridiaknál, ám amióta Xabi Alonso a vezetőedző, egyszer sem lépett pályára.

Endrick a Real Madrid játékosaként 37 tétmérkőzésen szerepelt, de mindegyikre az előző idényben került sor
Endrick a Real Madrid játékosaként 37 tétmérkőzésen szerepelt, de mindegyikre az előző idényben került sor (Fotó: Middle East Images/Gokhan Taner)

Endrick berobbant a Real Madridban és a brazil válogatottban is

A ballábas Endricket hasonlították már Peléhez, Ronaldóhoz és Romarióhoz is, és követte is őket abban, hogy – 2023 végén – debütált a brazil válogatottban, méghozzá Ronaldo óta nem látott fiatal korban. Az első öt fellépésén három gólt szerzett, ráadásul Anglia, Spanyolország és Mexikó ellen. Az utolsóra 2024 nyarán került sor, épp mielőtt elkezdte kitölteni a hatéves szerződését a Real Madridnál, majd az új klubjában már a Valladolid elleni bemutatkozásán gólt szerzett 18 évesen. 

Ezután megházasodott, és összesen már 14-szeres válogatottnak mondhatja magát, továbbá 37 tétmérkőzésen játszott Real Madrid-mezben. 

Noha Endrick a kezdőcsapatban ezek közül „csupán” nyolcszor szerepelt, a 847 játékperc alatt szerzett hét gólja jól mutatja, hogy Ancelotti nem véletlenül számított rá. 2025. május 18-án, a Sevilla elleni bajnokin kezdőként kapott lehetőséget, és akkor még aligha gondolta bárki, hogy a következő öt és fél hónapban nem lép pályára. 

Xabi Alonso irányítása alatt még egyszer sem játszott

Az említett sevillai La Liga-mérkőzésen a brazil támadó megsérült, és a nyári klubvilágbajnokságot, valamint a mostani idény elejét a combhajlítóizom-sérülése miatt kényszerből hagyta ki. Ám amióta felépült, hiába örökölte meg Kylian Mbappétól a 9-es mezt, ezt a nyáron érkezett Xabi Alonso irányítása alatt egyszer sem mutathatta meg: a legutóbbi nyolc találkozó mindegyikét a kispadon ülte végig.

– Nagy a konkurencia most az ő posztján is. Ez örömteli, mert azt jelenti, hogy van miből válogatnunk, ha sérülések adódnak. Endrick lenyűgöző képességekkel rendelkezik: gólérzékeny, ráadásul kiváló befejezésekre és passzokra képes. 

Abszolút megértem, hogy jelenleg nem elégedett, de eljön az ő ideje is.

Hiszek benne és hosszú távon számítok a szolgálataira, szó nincs a távozásáról – mondta néhány héttel ezelőtt róla a spanyol tréner, aki az alapemberek közelmúltbeli pihentetése esetén sem vetette még be Endricket.

Endrick a brazil válogatott színeiben legutóbb márciusban, Argentína ellen játszott
Endrick a brazil válogatott színeiben legutóbb márciusban, Argentína ellen játszott (Fotó: NurPhoto/Matias Baglietto)

Ami a brazil válogatottbeli szereplését illeti, Endrick március óta nem kapott meghívót, pedig a felépülése után októberben akár már számíthatott volna rá az új szövetségi kapitány, az őt igencsak jól ismerő Carlo Ancelotti. Ám az olasz szakember ezúttal kihagyta őt, és a novemberi – Szenegál és Tunézia elleni – felkészülési találkozókon sem valószínű a kerettagsága.

A Real Madrid szombaton (ma) 21 órától a Valenciát fogadja a spanyol bajnokság 11. fordulójában, és a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján Xabi Alonso Endrickről ezúttal is kapott kérdést.

– Nagyon szeretném, ha több játékidőt kaphatna, de ehhez megfelelő körülmények kellenének. 

Az edzéseken jól teljesít, de a körülmények még nem a legjobbak

mondta a Real edzője.

Rejtélyes megjegyzés, és nem is fejtette ki, mit ért alatta. Hacsak nem áll eltitkolt dolog a háttérben, mégis 

mi lehetne jobb körülmény, mint becserélni őt mondjuk a Kajrat Almati ellen 5-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés hajrájában?!

November vége és december közepe között három héten belül hét mérkőzést játszik a csapat – a rotáció jegyében az megfelelő körülmény lesz Endrick bevetésére? Xabi Alonso egyelőre nem árulja el, így pedig csak találgatni lehet. 

Endrick a tinédzserek között is egyre mélyebbre süllyed

Az immáron 19 éves Endrick értékét a Transfermarkt 2024 nyarán már 60 millió euróra becsülte, ehhez képest jelenleg 35 millió euró szerepel a neve mellett. Másfél éve még az élmezőnyben volt a legértékesebb tinédzserek listáján, mostanra a 14. helyre csúszott vissza az U19-es játékosok vonatkozó rangsorában. Ezek után aligha véletlen, hogy egyre több szó esik a kölcsönadásáról: a legfrissebb hírek szerint 

a francia Olympique Lyon, a német VfB Stuttgart és az angol Manchester United a legnagyobb esélyesek a januári megszerzésére.

Az AS szerint Endrick is hajlik arra, hogy télen távozzon.

Mert hiába mondja Xabi Alonso, hogy szó nem lehet a kölcsönadásáról sem, a brazil futball egyik legnagyobb ígéretének jelenlegi helyzete finoman szólva sem normális, és a változás lehetne a legjobb megoldás rá. Ugyanis, ha a „körülmények” maradnak és Endrick a következő fél évben is a Real Madrid kispadján ragad, akkor a jövő nyári világbajnokságra sincsen sok esélye, és a karrierje Alexandre Patóéhoz és Keirrisonéhoz hasonlíthat majd. Márpedig ő aligha ezen honfitársainak útját szeretné bejárni.

