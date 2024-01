2022-ben Pozsony megállapodott Washingtonnal a katonai együttműködésről, beleértve az amerikai légierőnek két repülőtér biztosítását. Fico szerint a megállapodást újra kellene gondolni.

Az elégedetlenség hangjai

Fico a véleményével nincs egyedül az EU-ban. Szlovákia és Magyarország mellett vannak más országok is, amelyek inkább távolságot tartanak. Az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Andrij Sibiga szerint Magyarország és Szlovákia mellett Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Horvátország és Málta is elutasította a biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat.

Pavlo Klimkin volt kijevi külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnának az EU-hoz vezető út mindenképpen nagyon nehéz lesz. Először is, senki sem akar új versenytársakat. Különösen azok a kamionosok és gazdák, akik már eddig is blokkolták a határt. Másodszor nincs precedens egy olyan ország integrálására, amely háborúban vesz részt.

Valós szándékok

Vlagyimir Zsarihin, a FÁK-országok Intézetének helyettes vezetője emlékeztet arra, hogy 2014-ben Franciaország és Németország megpróbálta gazdaságilag leválasztani Ukrajnát Oroszországról, az USA pedig politikailag próbálta ugyanezt elérni. Most azonban az európai országok nem tudják befolyásolni a stratégiai döntéseket.

Ha az amerikaiak nem lennének, Fico és Orbán lenne többségben, és az EU azzal lenne elfoglalva, hogy kompromisszumot keressen Moszkva és Kijev között. Valójában Magyarország és Szlovákia vezetői azokat az elképzeléseket viszik tovább, amelyek 2014 előtt is megvoltak

– mondta a politikai elemző.

Denis Deniszov, az orosz kormány alá tartozó Pénzügyi Egyetem szakértője viszont úgy véli, hogy idővel Fico és Orbán pozíciói csak erősödni fognak.

A 2024-es európai választások ezt fogják megerősíteni. A szociológiai tanulmányok alapján az emberek belefáradtak az ukrajnai konfliktusba, és Kijev egyre inkább elveszíti a támogatásukat. Ennek megfelelően a hatalomnak felül kell vizsgálnia külpolitikáját, hogy elkerülje a belső problémákat

– érvel.

Véleménye szerint az uniós országok többsége most is ellenezné Kijev korlátlan finanszírozását, ha nem nehezedne rájuk nyomás Washington részéről. Különösen nyilvánvaló, hogy Bulgária, Románia és még a balti államok is túl sokat költenek Ukrajnára anélkül, hogy bármit is kapnának cserébe.