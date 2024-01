Manfred Weber bosszúhadjárata a magyarok ellen

Weber ambiciózus vágyakat dédelgetett az Európai Bizottság elnöki posztjáért, de a kudarc ellenére képtelen elfogadni vereségét.

A magyarok ellen indított bosszúhadjárata nem más, mint egy politikus keserűsége, aki nem képes feldolgozni a saját sikertelenségét.

Ahelyett, hogy tükörbe nézne, és értékelné egy ilyen jelentős pozícióért folytatott verseny után önmagát, Weber inkább az egyszerű és könnyen manipulálható utat választotta: a vádaskodást. A politikus állításaival azt sugallja, mintha Orbán Viktor miniszterelnök és a magyarok lennének felelősek a személyes kudarcaiért. Azonban a valóság az, hogy Weber magának köszönheti a bukását, és most a magyarokat használja bűnbaknak a megalázottságáért való bosszúért – számolt be a V4NA. Manfred Weber mohósága már korábban is szemet szúrt, amikor egy kreatív könyvelési trükkel saját otthonát nyilvánította pártirodává, hogy így spórolhasson az irodabérlet költségein. Akkoriban havonta 4332 eurót, azaz csaknem 1,4 millió forintot utalt az Európai Parlament a képviselők számára általános költségtérítésként. Az iránymutatások elsődlegesen egy hivatalos iroda fenntartására szánták ezt az összeget, és nem volt szükség az elszámolásra vagy a számlák benyújtására. Manfred Weber ebben a látta meg a kiemelkedő lehetőséget. Ezzel a praktikával nemcsak saját zsebét hizlalta, de az egész politikai karrierét aláásta.

A V4NA újságírói szemtanúi voltak Wildenbergben annak, hogy Weber még azt a minimális erőfeszítést sem tette meg, hogy az ő képviselői irodáját feliratozza a kapujára.

Manfred Weber megérkezik a saját magától bérelt irodájába 2019. április 30-án. Fotó: V4NA

Könnyen kiszámolhatjuk, hogy 2004-től számítva, azaz 180 hónap alatt, ha csak a havi 4332 euró felét vesszük figyelembe, mint megspórolt bérleti költség, forintra átszámítva közel 125 milliót sikerült Webernek saját zsebébe raknia. Ez az összeg ráadásul akár a családi ház teljes rezsiköltségét is fedezhette. Mindezt anélkül, hogy Brüsszelben számlákat kellett volna bemutatnia az elköltött összegről. Weber láthatóan nem kicsinyeskedik, tisztában van azzal, hogy az európai adófizetők pénze nála található meg a legjobb helyen.

A magyargyűlölő politikus spontán amnéziája többször is nyilvánvalóvá vált a mostani uniós ciklusban. Egy példa erre az, amikor az Augsburger Allgemeine című német lapnak adott interjújában kijelentette, hogy „meg kell teremteni a módját annak, hogy a korrupt parlamenti képviselők nyugdíjjogosultságát csökkenteni lehessen, ha megerősített kötelezettségszegés történik”.

Ez a kijelentése szembemenne a jogállamiságot és az átláthatóságot elősegítő elvekkel.

Ezenkívül érdemes megemlíteni, hogy az Európai Néppártot is érintheti a brüsszeli korrupciós botrány, amely az Európai Parlament történetének legnagyobb botránya volt, és jelentős mértékben megingatta az uniós intézményekbe vetett bizalmat. A politikus kijelentései és a párt érintettsége ebben az ügyben további kérdéseket vetnek fel az Európai Néppárt és az Európai Parlament integritásával kapcsolatban.

A politikai színtér sokszínű, de olykor előtérbe kerül a kicsinyes bosszúvágy és az irigység. A magyarokat most egy olyan politikai játszmában találják, ahol a valóság és a bosszúvágy keveredik, de remélhetőleg a tisztesség és az igazság győzedelmeskedik majd.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) német frakcióvezetője Strasbourgban, 2019. július 3-án (Fotó: AFP/Frederick Florin)