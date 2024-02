Most a finn miniszterelnök ment neki Orbán Viktornak

Mindeközben Ulf Kristersson már Magyarországra készül, hogy személyesen egyeztessen Orbán Viktorral. A svéd miniszterelnök hétfőn úgy fogalmazott az MTI közlése szerint, magyar részről „erősnek tűnik az akarat” Svédország NATO-csatlakozásának véglegesítésére. Hozzátette: már többször egyeztetett a magyar kormányfővel. „Már most várom a tervezett találkozót, hogy a véglegesítés megtörténjen” – fogalmazott. Orpo arra is kitért, hogy álláspontja szerint Magyarország szisztematikusan blokkolja Ukrajna uniós támogatását. Elmondta, büszke arra, hogy a február elsején megtartott EU-csúcson megszavazták az ötvenmilliárd eurós támogatást a háborúban álló ország számára.

Azért tettük ezt, mert 26 ország össze tudott fogni, és nem engedték, hogy Orbán zsarolja őket

– tette hozzá, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a megállapodás kompromisszum útján született meg magyar javaslatra.

Orbán Viktor ugyanis azt kérte, a támogatás ne járjon automatikusan, hanem évente vizsgálják felül a tagállamok, így biztosítva a vétó lehetőségét.

Az interjú során szóba került Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető halála is, aki Orpo szerint Putyin miatt vesztette életét. Felhívta a figyelmet egyúttal arra is – az észt hírszerzés értesülései nyomán –, hogy „Oroszország fenyegetést jelent Európa minden országa számára”. A finn miniszterelnök azonnali segítséget sürgetett Ukrajnának, valamint az európai védelmi képességek megerősítését szorgalmazta. „Egy ilyen fenyegetéssel szemben nem támaszkodhatunk kizárólag az Egyesült Államok segítségére” – tette hozzá. Orpo szerint aligha van esély egy közeljövőben esedékes orosz támadásra, ám kijelentette, ha Donald Trump volt amerikai elnököt ősszel újabb ciklusra választják, akkor is Európa segítségére sietne Washington.