Ukrajna felforgatását tűzte ki célul Soros György

Soros György nemcsak az utóbbi időben – mint például a 2022-es magyarországi választások során –, hanem korábban is sorra avatkozott be az európai országok belpolitikáiba, így történt ez Ukrajnában is 2014-ben – számolt be a Mandiner.