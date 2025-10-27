Rendkívüli

„Zseniális, máig példakép” – exkluzív salzburgi riport Szoboszlai Dominikről + videó

Európai ParlamentBrüsszelIlaria Salis

Brüsszelben menlevelet adnak arra, hogy bűnözők félholtra verjenek ártatlanokat

Ilaria Salis esete eklatáns példája lett az Európai Unió vezetésében uralkodó kettős mércének. Habár Brüsszelben rendszeresen a szélsőséges ideológia előretörésétől félnek, az igazság nyilvánvalóan az, hogy az Európai Parlament soraiban ma is ott ül egy ember, aki a vádak szerint Budapesten embereket vert össze, ráadásul tette mindezt egy szervezett csoportosulás tagjaként, politikai indíttatásból.

2025. 10. 27.
Ilaria Salis esete rengeteg olyan pontra rávilágít, amely alapján kijelenthető, hogy az Európai Unióban már a törvények sem számítanak. Brüsszelben ugyanis továbbra is védelmezik azt az olasz európai parlamenti képviselőt, aki a vádak szerint Budapesten vert össze embereket, egy szervezett csoportosulás tagjaként, politikai indíttatásból. 

Brüsszelben menlevelet adtak Salisnak
Brüsszelben menlevelet adtak Salisnak 
Schiffer András nemrég a Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorában beszélt a témáról. Schiffer ennek kapcsán jelezte, hogy Salis esetének a summázata, hogy „az európai intézmények jelen pillanatban menlevelet adnak arra, hogy egy uniós tagország fővárosában félholtra verjenek bűnözők különböző állampolgárokat”. 

A műsorban felemlegették, hogy az olasz képviselő mentelmi jogát az EP nem függesztették fel, így a mai napig sem sikerült kielégítő válaszokat találni az ügyben. 

Schiffer szerint az is problémás, hogy az eset kapcsán még csak fel sem merült, hogy egy másik uniós országban a hatóságok nyomozást folytassanak, hogy mit is csinált Salis Budapesten. Szerinte fontos lenne, hogy felderítsék, hogy kik voltak azok akik ezeket a támadásokat elkövették, milyen indíttatásból és milyen finanszírozásból érkeztek a fővárosba. Ezekre a kérdésekre azonban akkor lehetne válaszolni, ha Salis mentelmi jogát felfüggesztették volna és zajlana nyomozás. 

Brüsszelben az Antifa zöld utat kapott 

Az Európai Unió egyértelműen kettős mércét alkalmaz, hiszen amíg a radikalizmus elleni küzdelem jegyében akár a szólásszabadságot is korlátozzák, addig a szélsőbaloldali szervezetek szabadon randalírozhatnak.

Mint ismeretes Salis-t 2023 februárjában vették őrizetbe Magyarországon, és több mint egy évig előzetes letartóztatásban tartották, miután kapcsolatba hozták a a Hammerbande (Kalapácsbanda) nevű csoport támadásaival. 

Salis bírósági tárgyalására végül nem került sor, miután 2024 júniusában a nőt beválasztották az Európai Parlamentbe, így mentelmi jogot szerzett. Salis ugyan tagadta a vádakat, azonban a nyomozások alatt több esetben is felmerült, hogy a nő kapcsolatba hozható az Antifa radikális baloldali szervezettel.

A képviselő hazájában is megosztó személyiség. Nem sokkal a szavazás előtt az olasz kormánypártok bejelentették, hogy egyhangúlag az antifa képviselő mentelmi jogának felfüggesztése mellett fognak szavazni. Erről Antonio Tajani kormányfőhelyettes, külügyminiszter nyilatkozott. Véleményük szerint ugyanis Salis felmentése legitimizálja a politikai erőszakot. 

Borítókép: Ilaria Salis, az Európai Parlament képviselője (Fotó: AFP)

