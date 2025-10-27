Brüsszelben menlevelet adnak arra, hogy bűnözők félholtra verjenek ártatlanokat

Schiffer szerint az is problémás, hogy az eset kapcsán még csak fel sem merült, hogy egy másik uniós országban a hatóságok nyomozást folytassanak, hogy mit is csinált Salis Budapesten. Szerinte fontos lenne, hogy felderítsék, hogy kik voltak azok akik ezeket a támadásokat elkövették, milyen indíttatásból és milyen finanszírozásból érkeztek a fővárosba. Ezekre a kérdésekre azonban akkor lehetne válaszolni, ha Salis mentelmi jogát felfüggesztették volna és zajlana nyomozás.

Brüsszelben az Antifa zöld utat kapott

Az Európai Unió egyértelműen kettős mércét alkalmaz, hiszen amíg a radikalizmus elleni küzdelem jegyében akár a szólásszabadságot is korlátozzák, addig a szélsőbaloldali szervezetek szabadon randalírozhatnak.

Mint ismeretes Salis-t 2023 februárjában vették őrizetbe Magyarországon, és több mint egy évig előzetes letartóztatásban tartották, miután kapcsolatba hozták a a Hammerbande (Kalapácsbanda) nevű csoport támadásaival.

Salis bírósági tárgyalására végül nem került sor, miután 2024 júniusában a nőt beválasztották az Európai Parlamentbe, így mentelmi jogot szerzett. Salis ugyan tagadta a vádakat, azonban a nyomozások alatt több esetben is felmerült, hogy a nő kapcsolatba hozható az Antifa radikális baloldali szervezettel.