Brüsszelben menlevelet adnak arra, hogy bűnözők félholtra verjenek ártatlanokat

Ilaria Salis esete rengeteg olyan pontra rávilágít, amely alapján kijelenthető, hogy az Európai Unióban már a törvények sem számítanak. Brüsszelben ugyanis továbbra is védelmezik azt az olasz európai parlamenti képviselőt, aki a vádak szerint Budapesten vert össze embereket, egy szervezett csoportosulás tagjaként, politikai indíttatásból.
Schiffer András nemrég a Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorában beszélt a témáról. Schiffer ennek kapcsán jelezte, hogy Salis esetének a summázata, hogy „az európai intézmények jelen pillanatban menlevelet adnak arra, hogy egy uniós tagország fővárosában félholtra verjenek bűnözők különböző állampolgárokat”.
A műsorban felemlegették, hogy az olasz képviselő mentelmi jogát az EP nem függesztették fel, így a mai napig sem sikerült kielégítő válaszokat találni az ügyben.