Radikális intézkedéseket jelentett be a szlovén miniszterelnök egy gyilkossági ügy miatt

Robert Golob bejelentésének előzménye egy gyilkossági ügy, amelyben egy 21 éves roma fiatalt letartóztattak, a roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.
A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Ezt követően lemondott az igazságügyi és a belügyminiszter is.
A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.