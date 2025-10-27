Robert GolobgyilkosságSzlovénia

Radikális intézkedéseket jelentett be a szlovén miniszterelnök egy gyilkossági ügy miatt

Radikális intézkedéseket jelentett be a szlovén miniszterelnök vasárnap este, azt követően, hogy egy nappal korábban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Robert Golob szerint ez nem lehet egy település vagy egy régió ügye.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 4:00
Robert Golob szlovén miniszterelnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Golob bejelentésének előzménye egy gyilkossági ügy, amelyben egy 21 éves roma fiatalt letartóztattak, a roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.

Andreja Katic, Robert Golob kormányának igazságügyi minisztere is lemondott az ügy miatt
Andreja Katic, Robert Golob kormányának igazságügyi minisztere is lemondott az ügy miatt (Fotó: AFP)

A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Ezt követően lemondott az igazságügyi és a belügyminiszter is. 

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.

A délkelet-szlovéniai polgármesterekkel történt találkozó után Robert Golob a sajtónak azt mondta, radikális intézkedésekre lehet számítani „egyes területeken, amelyeket eddig nem kezeltek megfelelően”, a részletekről azonban csak kedden ad bővebb tájékoztatást. Novo Mestóba viszont már vasárnap megérkezett a rendőrségi erősítés, és a miniszterelnök bejelentése szerint a különleges egység tagjai is kivonulnak, hogy biztosítsák a települést.

Robert Golob közölte, ez nem lehet egy település vagy egy régió ügye, és „biztosan nem lehet politikai pártok és politikai alkudozás témája”.

Az ügy miatt az ellenzéki pártok a teljes kormány lemondását és előrehozott választások kiírását követelik, ám a miniszterelnök szerint ezen a ponton lemondása nem lenne más, mint a felelősség elkerülése.

 

Borítókép: Robert Golob szlovén miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCseh Katalin

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Csépányi Balázs avatarja

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu