Radikális intézkedéseket jelentett be a szlovén miniszterelnök egy gyilkossági ügy miatt

A délkelet-szlovéniai polgármesterekkel történt találkozó után Robert Golob a sajtónak azt mondta, radikális intézkedésekre lehet számítani „egyes területeken, amelyeket eddig nem kezeltek megfelelően”, a részletekről azonban csak kedden ad bővebb tájékoztatást. Novo Mestóba viszont már vasárnap megérkezett a rendőrségi erősítés, és a miniszterelnök bejelentése szerint a különleges egység tagjai is kivonulnak, hogy biztosítsák a települést.

Robert Golob közölte, ez nem lehet egy település vagy egy régió ügye, és „biztosan nem lehet politikai pártok és politikai alkudozás témája”.

Az ügy miatt az ellenzéki pártok a teljes kormány lemondását és előrehozott választások kiírását követelik, ám a miniszterelnök szerint ezen a ponton lemondása nem lenne más, mint a felelősség elkerülése.