Mutatjuk, mit tegyen, ha adósságot örökölt

Az elhunyt hagyatékához ugyanúgy hozzátartoznak az adósságai is, nem csak a vagyontárgyai. A tartozásokért az örökösök felelnek. A tévhittel ellentétben azonban nem lehet bukni az örökléssel, mert az örökösök csak a hagyaték értékéig felelnek a tartozásokért, vagyis legrosszabb esetben semmi nem marad az örökségből, de a saját vagyonukból nem kell kipótolniuk, ha a hagyaték nem elegendő az adósság kifizetésére.

Fotó: Pexels

Érdemes tudni, hogy az örökös a hagyatéki tartozásokért elsősorban a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a hagyatékot több örökös örökli meg, akkor a hagyatéki hitelezői igények teljesítése az örököstársakat az örökölt hagyaték arányában terheli. Vagyis

ha az egyik örökös többet örököl a hagyatékból, a tartozásokért is nagyobb arányban felel, mint az az örökös, aki kevesebbet kapott.

Sokan mégis félnek a hagyatéki tartozásoktól, miközben ritka az olyan hagyaték, amelynél nem kerül elő adósság. Hagyatéki tartozásnak nemcsak az elhunyt tartozásai számítanak, hanem például az örökhagyó illő eltemetésének, valamint a hagyatéki eljárásnak a költségei.

Mindig a hitelezőnek kell jelentkeznie

A hagyatéki hitelező terjeszti elő az örökhagyó tartozásainak megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban, illetve egy hagyatékhoz tartozó vagyontárgyra (például egy ingatlanra vagy autóra) is igényt tarthat. Előfordulhat, hogy az örökhagyó eladta a lakását, szerződést is kötött a vevővel, de elhunyt, mielőtt bejegyezhették volna a tulajdonosváltozást az ingatlan-nyilvántartásba. Ilyenkor a vevő hagyatéki hitelezőként kérheti, hogy ruházzák át rá az ingatlant.

A hagyatéki leltárt az önkormányzati jegyző készíti el, és tájékoztatja az örökösöket, hogy már a leltározási szakaszban lehetőségük van nyilatkozatokat benyújtani.

Érdemes minél előbb egyeztetni a hitelezőkkel, ezzel jobban fel lehet mérni a hagyatéki tartozások összegét. A közjegyző aztán nyilatkozattételre kéri a hagyatéki hitelezőket, akik jelentkeztek az igényükkel. Az örökösöknek pedig nyilatkozniuk kell, hogy elismerik-e a hitelezői igényt, vagy vitatják.