Feszültség az ukrán vezetésben? Saját főtanácsadóját is kirúgta Zelenszkij

Az ukrán légierő szombaton azt közölte, hogy Oroszország 12 Sahíd típusú drónt indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán – közülük kilencet lelőttek –, Kelet-Ukrajnára pedig négy rakétát lőtt ki.

Az elmúlt 24 órában Oroszország 38 rakétát lőtt ki, 75 légicsapást mért és 98 támadást hajtott végre sorozatvetőkből

– közölte közösségi portálokon az ukrán hadsereg.

Ruske oružane snage uništile lokaciju OSU u oblasti Harkov udarom dve rakete Iskander pic.twitter.com/P6d8tdt68a — Forum_Istok (@ForumIstok) March 30, 2024

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Centrenerho ukrán energiaipari vállalat szombaton jelentette be, hogy a múlt heti orosz támadás teljesen lerombolta a zmijivi hőerőművet, a kelet-ukrajnai Harkiv megye egyik legnagyobb hőerőművét. A megyében mintegy 120 ezer ember otthonában van továbbra is áramkimaradás. A március 22-i támadás után hétszázezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.

Harkov CHPP-5 elektrik santralinin restore edilmesi bir yıldan fazla sürecek.



Artık Harkov bölgesinin elektriği diğer bölgelerden sağlanıyor ve ısıtma tesisinin eski haline getirilmesi yıllar alacak.



-Ukrayna enerji bakanlığı pic.twitter.com/6lWqwHddFs — Kartal Vuruşu (@ozwald_146) March 25, 2024

Az elmúlt napokban Oroszország kiszélesítette az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokat súlyos károkat okozva több megyében.

Poltava megyei illetékesek szombaton közölték, hogy „több találat ért energetikai létesítményeket”, de arra nem tértek ki, hogy pontosan milyen ágazatokban keletkezett kár.